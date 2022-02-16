Сотни зажжённых фонарей осветили ночное небо над Тайванем

Сотни таинственно мерцающих фонарей взмывают в ночное небо над Тайванем. Прежде чем отпустить фонарик ввысь, на..

Сотни таинственно мерцающих фонарей взмывают в ночное небо над Тайванем. Прежде чем отпустить фонарик ввысь, на нём пишут добрые пожелания для родных и друзей.

Фестиваль фонарей – древняя традиция. По одной из версий, она зародилась в Китае за 180 лет до нашей эры. А через несколько десятилетий праздник стал государственным.

Запуском фонарей отмечают последний день китайского Нового года, который известен и как Праздник весны. Это самый длинный и самый важный праздник в Китае и других странах Восточной Азии. Торжества длятся 15 дней. В это время семьи собираются вместе за праздничным ужином.

Во время фестиваля также принято есть китайское блюдо юаньсяо. Это суп со сладкими клёцками, приготовленными из муки клейкого риса. Они могут быть с начинкой или без.

На Тайване несколько лет назад защитники природы стали критиковать традицию запускать фонари в небо. Они говорили, что в горах остаётся много мусора. Теперь после фестиваля его собирают.

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