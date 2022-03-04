Скрытую сторону создания картин показывают на выставке в Риме. Здесь представлены рисунки, эскизы и даже карикатуры..

Что рисовали от скуки да Винчи и Микеланджело

Скрытую сторону создания картин показывают на выставке в Риме. Здесь представлены рисунки, эскизы и даже карикатуры художников разных эпох. В их числе Леонардо да Винчи, Микеланджело и Джованни Беллини.

Создание картин – сложный творческий процесс. Иногда нужно время подумать, а порой необходимо немного отвлечься, чтобы потом взяться за работу со свежими силами.

[Диан Бодар, куратор выставки]:

«В минуты досуга художники, словно играя, позволяли кисти или угольку пробежать по стене в мастерской или по оборотной стороне картины. Эта игра также превращалась в диалог между мастером и учеником».

Рисуя карикатуры или просто каракули, художники размышляли, экспериментировали или искали в подсознании какие-то забытые формы и образы.

На выставке работы великих художников соседствуют с гравюрами заключённых, которые отбывали наказание в XVIII и XIX веках. От скуки они тоже давали волю художественной фантазии и украшали надписями и рисунками керамическую посуду.

Всего на выставке представлено 150 экспонатов.

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