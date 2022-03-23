Над замком Рокка-Калашио в Италии встаёт солнце. Он находится в одноимённой горной деревушке высоко в центрально-итальянских..

В лучах солнца: средневековый замок и его вторая жизнь

Над замком Рокка-Калашио в Италии встаёт солнце. Он находится в одноимённой горной деревушке высоко в центрально-итальянских Апеннинах.

Именно этот величественный вид вдохновил итальянца Франко Каньоли начать важную миссию – вернуть к жизни деревушку внизу. Её забросили в 1957 году.

Сегодня она одна из немногих в Италии переживает возрождение. Этому помогают низкие цены, возможности для работы и растущее стремление молодых людей к более спокойному образу жизни.

[Франко Каньоли, местный житель]:

«Между мной и Роккой-Калашио, скажем так, есть романтическая история любви. Это история шестнадцатилетнего мальчика, который в поисках своей идентичности приехал сюда, в это незнакомое место при первых лучах зари. Я приехал сюда на мотоцикле и увидел, как замок освещён первыми лучами солнца. Эта мощная сцена меня буквально заворожила. С того дня что-то внутри меня изменилось».

Депопуляция деревень в Италии началась с иммиграции в начале XX века. Затем ускорилась в период после Второй мировой войны, когда экономический бум создал рабочие места в городах.

Замок находится на высоте около 1400 метров над уровнем моря. Он один из самых высокогорных в Европе с историей, которая продолжается более тысячи лет.

Сейчас в деревне под ним постоянно проживает две семьи. Другие дома тоже купили. Но пока в них идёт ремонт.

Валерия Бефани уехала из Рима в 1996 году. Сейчас бОльшую часть своего времени проводит в Рокка-Калашио. Отсюда управляет онлайн-бизнесом по продаже шерстяных изделий, которые изготавливает на деревянном ткацком станке.

А сам Каньоли живёт в деревне неподалёку. Он организовал группу из 20 друзей, которые устраивают экскурсии на замок.

Кстати, недавно Министерство культуры Италии включило Рокку-Калашио в список более чем 20 достопримечательностей, которые получат финансовую помощь. Замку выделят на реконструкцию 20 миллионов евро.

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