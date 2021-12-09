Обсерватория по изучению экстремальных объектов Вселенной в космос доставлена

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела в космос новую обсерваторию под названием IXPE. Она будет..
Дата загрузки: 2021-12-09
Станция оборудована тремя рентгеновскими телескопами. Они позволят увидеть те части галактики, которых мы обычно не видим.
[Эндрю Фабиан, профессор астрономии]:
«Мы сможем открыть для себя кое-что о Вселенной, например, откуда мы пришли, как появились звёзды, галактики и всё остальное».
Астрономы уверены, что IXPE сможет собрать больше данных, чем предыдущие телескопы. Её преимущество в том, что она умеет отделять интенсивность магнитных полей, а также изучать, как это влияет на испускаемые объектами рентгеновские лучи.
[Эндрю Фабиан, профессор астрономии]:
«Эта обсерватория в 100 раз более чувствительная, чем первый рентгеновский телескоп 70-х годов. Она может видеть рентгеновские лучи, Вселенную в поляризованном рентгеновском излучении».
Поляризация света рассказывает о размерах и геометрии небесных тел.
В течение двух лет телескопы будут наблюдать за пятью десятками объектов, включая остатки взрывов сверхновых звёзд.
Они также рассмотрят сверхмассивную чёрную дыру в центре нашей галактики Млечный Путь.
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