Обсерватория по изучению экстремальных объектов Вселенной в космос доставлена

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела в космос новую обсерваторию под названием IXPE. Она будет..

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела в космос новую обсерваторию под названием IXPE. Она будет следить за экстремальными событиями во Вселенной, например, за взрывающимися звёздами и вращающимися чёрными дырами.

Станция оборудована тремя рентгеновскими телескопами. Они позволят увидеть те части галактики, которых мы обычно не видим.

[Эндрю Фабиан, профессор астрономии]:

«Мы сможем открыть для себя кое-что о Вселенной, например, откуда мы пришли, как появились звёзды, галактики и всё остальное».

Астрономы уверены, что IXPE сможет собрать больше данных, чем предыдущие телескопы. Её преимущество в том, что она умеет отделять интенсивность магнитных полей, а также изучать, как это влияет на испускаемые объектами рентгеновские лучи.

[Эндрю Фабиан, профессор астрономии]:

«Эта обсерватория в 100 раз более чувствительная, чем первый рентгеновский телескоп 70-х годов. Она может видеть рентгеновские лучи, Вселенную в поляризованном рентгеновском излучении».

Поляризация света рассказывает о размерах и геометрии небесных тел.

В течение двух лет телескопы будут наблюдать за пятью десятками объектов, включая остатки взрывов сверхновых звёзд.

Они также рассмотрят сверхмассивную чёрную дыру в центре нашей галактики Млечный Путь.

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