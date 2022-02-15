США призвали своих граждан уезжать из Беларуси

Американским гражданам стоит немедленно уехать из Беларуси из-за наращивания войск на белорусско-украинской границе. Об этом заявил..
Дата загрузки: 2022-02-15
Ранее Вашингтон призвал своих граждан покинуть Украину. Он также объявил, что посольство Соединённых Штатов перенесут из Киева во Львов.
Американские чиновники утверждают, что Москва стянула к границе более 100 тысяч военных, и что вторжение может начаться в любое время.
[Нед Прайс, спикер Госдепартамента США]:
«Мы основываем наши оценки на том, что видим на месте собственными глазами. Это постоянное и необоснованное наращивание российской активности на границе с Украиной и отсутствие каких-либо признаков деэскалации».
А глава Пентагона заявил, что, если вторжение всё таки произойдёт, то жертвы будут с обеих сторон.
[Джон Кирби, спикер Пентагона]:
«Если они проведут ещё одну масштабную военную операцию, под угрозой будут реальные жизни. Жизни украинцев однозначно. Но также жизни россиян. Без кровопролития не обойдётся».
Москва отрицает обвинения в планируемом вторжении. В Кремле говорят, что готовы продолжать переговоры с Западом, чтобы разрешить кризис. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с Владимиром Путиным сказал, что надежда на дипломатию остаётся.
[Сергей Лавров, министр иностранных дел России]:
«Наши возможности далеко не исчерпаны, они, конечно не могут продолжаться бесконечно. Но на данном этапе я бы предложил их продолжать наращивать».
Украинские официальные лица говорят, что президент Владимир Зеленский скептически реагирует на сообщения иностранных СМИ о вторжении, в частности о предполагаемой дате 16 февраля. По его словам, Запад преувеличивает вероятность неминуемой атаки.
Не верит во вторжение и генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом сказал его представитель, общаясь со СМИ.
[журналист]:
«Генеральный секретарь недавно сказал, что не верит, что будет война».
[Стефан Дюжаррик, спикер ООН]:
«Насколько я знаю, его мнение не изменилось».
Тем временем, канцлер Германии Олаф Шольц уже провёл переговоры с украинским президентом и во вторник планирует встретиться с российскими официальными лицами, чтобы попытаться урегулировать обстановку.
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