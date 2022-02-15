США призвали своих граждан уезжать из Беларуси

Американским гражданам стоит немедленно уехать из Беларуси из-за наращивания войск на белорусско-украинской границе. Об этом заявил..

Американским гражданам стоит немедленно уехать из Беларуси из-за наращивания войск на белорусско-украинской границе. Об этом заявил Госдепартамент США.

Ранее Вашингтон призвал своих граждан покинуть Украину. Он также объявил, что посольство Соединённых Штатов перенесут из Киева во Львов.

Американские чиновники утверждают, что Москва стянула к границе более 100 тысяч военных, и что вторжение может начаться в любое время.

[Нед Прайс, спикер Госдепартамента США]:

«Мы основываем наши оценки на том, что видим на месте собственными глазами. Это постоянное и необоснованное наращивание российской активности на границе с Украиной и отсутствие каких-либо признаков деэскалации».

А глава Пентагона заявил, что, если вторжение всё таки произойдёт, то жертвы будут с обеих сторон.

[Джон Кирби, спикер Пентагона]:

«Если они проведут ещё одну масштабную военную операцию, под угрозой будут реальные жизни. Жизни украинцев однозначно. Но также жизни россиян. Без кровопролития не обойдётся».

Москва отрицает обвинения в планируемом вторжении. В Кремле говорят, что готовы продолжать переговоры с Западом, чтобы разрешить кризис. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с Владимиром Путиным сказал, что надежда на дипломатию остаётся.

[Сергей Лавров, министр иностранных дел России]:

«Наши возможности далеко не исчерпаны, они, конечно не могут продолжаться бесконечно. Но на данном этапе я бы предложил их продолжать наращивать».

Украинские официальные лица говорят, что президент Владимир Зеленский скептически реагирует на сообщения иностранных СМИ о вторжении, в частности о предполагаемой дате 16 февраля. По его словам, Запад преувеличивает вероятность неминуемой атаки.

Не верит во вторжение и генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом сказал его представитель, общаясь со СМИ.

[журналист]:

«Генеральный секретарь недавно сказал, что не верит, что будет война». [Стефан Дюжаррик, спикер ООН]:

«Насколько я знаю, его мнение не изменилось».

Тем временем, канцлер Германии Олаф Шольц уже провёл переговоры с украинским президентом и во вторник планирует встретиться с российскими официальными лицами, чтобы попытаться урегулировать обстановку.

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