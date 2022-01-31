Конвои грузовиков продолжают приезжать в столицу Канады

Тысячи людей – в основном, водители грузовиков – протестуют в канадской Оттаве против обязательной вакцинации. В..

Тысячи людей – в основном, водители грузовиков – протестуют в канадской Оттаве против обязательной вакцинации. В выходные приехали ещё сотни.

В воскресенье они заблокировали улицы на подъездах к канадскому парламенту. Некоторые говорят, что не уедут до тех пор, пока правила не отменят.

[протестующий]:

«Обязательные паспорта – это слишком агрессивная мера. Она противоречит всему, что мы знаем о демократии. У нас никогда не было такой вещи, как обязательные сертификаты».

Несколько недель назад правительство Канады ужесточило правила для водителей грузовиков без прививок. Теперь, если они возвращаются в страну из США, то должны сделать тест на коронавирус и пробыть определённый период времени на карантине.

[протестующий]:

«Я понимаю, что пандемия – это проблема. Но нам нужно посмотреть, какой результат приносят все эти обязательные правила. Нельзя убивать пациента во имя того, чтобы его вылечить. Поэтому мы будем отстаивать свободу».

Первый конвой грузовиков выехал в столицу 23 января с западного побережья. Ожидается, что в Оттаву приедут ещё десятки таких конвоев.

Протест проходит мирно. Арестов или стычек пока не было. Тем не менее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал протестующих небольшой группой меньшинства и вместе с семьёй покинул Оттаву в целях безопасности.

При этом бывший президент США Дональд Трамп во время ралли в Техасе назвал протестующих смелыми, а обязательные правила вакцинации – незаконными.

Стоит отметить, что почти 80% населения Канады сделали по две прививки от коронавируса. Среди водителей грузовиков эта цифра достигает 90%.

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