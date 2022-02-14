Протестующих дальнобойщиков в Канаде начали арестовывать

Протестующих канадских дальнобойщиков начали арестовывать. Операция проходит на мосту Амбассадор. Это самый загруженный переезд на границе Канады и США. В последние дни движение было ограничено, поскольку несколько полос перекрыли протестующие против обязательной вакцинации.

Но теперь полиция говорит, что не будет терпеть незаконных действий.

[Памела Мизуно, представительница полиции]:

«Насколько я знаю, в общей сложности произведено 25-30 арестов. Пять автомобилей изъято сегодня и семь – вчера».

Нарушителям грозит уголовное преследование. Полиция уже стянула к мосту более 50 единиц техники. Это и джипы, и автобусы, и бронированные автомобили.

А ряды протестующих, наоборот, поредели. Если в субботу их было около 100, то теперь – не более 45.

Движение по этому мосту критически важно как для Канады, так и для США. Каждый день по нему в обе стороны проезжает товаров на 360 миллионов долларов. Это четверть всего товарооборота между двумя странами.

Протест «Конвой свободы» начался в столице Оттаве более двух недель назад. Дальнобойщики выступили против правила, которое коснулось тех, кто ездит на американскую сторону. Им нужно либо привиться от COVID, либо каждый раз при въезде в Канаду сидеть на карантине.

В выходные в Оттаве протестовало около 4000 человек. К дальнобойщикам присоединились и водители других автомобилей, включая сельхозтранспорт. Требования тоже расширились. Теперь требуют отмены налога на выбросы СО2 и отставки премьера Джастина Трюдо.

На западе Канады протестующие перекрыли перекрёстки вдоль Тихоокеанского шоссе, ведущего к пограничному переходу между Канадой и США. Несколько человек разбили здесь лагерь и обещают оставаться до тех пор, пока ограничения не снимут.

Власти Канады пытаются лишить протестующих финансов. Ранее они заблокировали страницу на GoFundMe, где собрали миллионы долларов. Теперь же заморозили пожертвования на платформе GiveSendGo.

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