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Самолёт упал на супермаркет в Мексике, есть жертвы

Самолёт упал на супермаркет в Мексике, есть жертвы

В Мексике легкомоторный самолёт упал на супермаркет. Инцидент произошёл в городе Темиско в штате Морелос. Это..

Дата загрузки: 2022-03-29

Самолёт упал на супермаркет в Мексике, есть жертвы

В Мексике легкомоторный самолёт упал на супермаркет. Инцидент произошёл в городе Темиско в штате Морелос. Это в 60 километрах к югу от столицы Мехико.

Самолёт принадлежал частным владельцам. Из четверых человек на борту трое погибли, четвёртый доставлен в больницу. Есть также пострадавшие среди находившихся на земле. Это покупатели магазина.

[Энрике Клемент Галлардо, координатор службы гражданской защиты]:
«В первую очередь мы обезопасили район, чтобы убедиться, что разлив топлива не подвергнет риску наших спасателей. Затем мы спасли четырёх человек, которые получили ранения. Есть ещё информация о пятом человеке, но мы её ещё не подтвердили. К сожалению, трое погибли».

По данным властей, самолёт вылетел из Акапулько и следовал в Пуэблу. Авария произошла около часу дня по местному времени.

Причина крушения пока неизвестна. Ведётся следствие.
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