Не менее 17 человек были расстреляны на похоронах в Мексике. Видеозапись появилась в социальных сетях. Местный..

В Мексике на похоронах расстреляли не менее 17 человек

Не менее 17 человек были расстреляны на похоронах в Мексике. Видеозапись появилась в социальных сетях. Местный житель заснял, как неизвестные расстреливают людей, стоящих вдоль стены с руками за головой. Это произошло в городе Сан-Хосе-де-Грасиа в центре страны.

На предполагаемом месте происшествия полицейские не обнаружили ни тел, ни крови. Нашли только две машины, стреляные гильзы и сумку с чистящими средствами. Правоохранители считают, что улицу вымыли.

Прокуратура ведёт расследование, а президент страны призывает терпеливо ждать результатов.

[Лопес Обрадор, президент Мексики]:

«Я всем сердцем надеюсь, что события на видеозаписи не соответствуют действительности. Расследование идёт. Но, согласно утреннему отчёту, никаких тел обнаружено не было».

Город Сан-Хосе-де-Грасиа находится в штате Мичоакан. Там борьба между наркокартелями привела к резкому росту насилия. В последние годы участились случаи расправы на похоронах.

Так, в феврале на севере страны вооружённые люди за день убили девять человек. В январе прошлого года в центральной части Мексики также были застрелены девять человек, участвовавших в похоронах.

Мексиканские наркокартели существуют уже много десятилетий. Первый ощутимый удар по преступным группировкам нанёс экс-президент Фелипе Кальдерон, избиравшийся от правоцентристской партии. Он объявил войну наркоторговцам в 2006 году.

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