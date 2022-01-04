4400 мигрантов погибли в море в 2021 году, пытаясь добраться из Африки в Испанию. Это вдвое..

4400 мигрантов погибли в море по пути в Испанию в 2021 году

4400 мигрантов погибли в море в 2021 году, пытаясь добраться из Африки в Испанию. Это вдвое больше, чем в 2020-м. И это самый большой показатель за последние семь лет. В числе погибших – почти 630 женщин и 205 детей. Такие данные приводит правозащитная организация Walking Borders.

Международная организация по миграции (МОМ) насчитала 955 погибших и пропавших без вести. Однако она признаёт, что её сведения могут быть неполными, и реальное число жертв, вероятно, больше.

По данным испанских властей, в прошлом году до Испании по морю и суше добрались 39 тысяч нелегальных мигрантов. Это столько же, сколько было годом ранее.

В Walking Borders считают, что погибших стало больше, потому что Средиземное море теперь лучше патрулируют. Мигранты вынуждены выбирать другие маршруты, а они опаснее. Кроме того, лодки нелегальных перевозчиков становятся всё хуже. Сыграло роль и то, что на некоторые суда боятся принимать мигрантов, терпящих бедствие.

Большинство нелегальных путешественников плывут из Северной Африки на принадлежащие Испании Канарские острова. За год на этом маршруте потерпели бедствие более 120 лодок. Walking Borders выясняет судьбу каждого такого судна. Людей, пропавших без вести, ищут месяц. Если не находят, то признают погибшими. Такая судьба постигла большинство из 4400 жертв.

Организация Walking Borders работает почти двадцать лет. Её сотрудники принимают сигналы бедствия от мигрантов, путешествующих по морю. Потом передают информацию спасательным службам. В организации заявляют, что таким способом помогли спасти 100 тысяч мигрантов за 14 лет.

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