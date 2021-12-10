Нефть заливает райское озеро Венесуэлы

Когда-то озеро Маракайбо в Венесуэле было райским местом. Белоснежные пляжи, пальмы и чистая вода. Но теперь..

[Ленин Парра, эколог]:

«Зелень на поверхности воды растёт так активно, что иногда встречаются целые сгустки».

Когда-то озеро Маракайбо в Венесуэле было райским местом. Белоснежные пляжи, пальмы и чистая вода. Но теперь здесь вряд ли кто-то решится искупаться.

Но проблема не только в нашествии цианобактерий. Причина кроется глубже – на дне водоёма.

Там пролегает старый трубопровод. Во многих местах он протекает. Из щелей сочится нефть.

А ещё из ближайшего города сюда попадают неочищенные сточные воды и мусор. В итоге в воде повышается уровень азота и фосфора, ускоряя размножение инвазивных водорослей.

[Эрберто Молеро, рыбак]:«Раньше рыбы было больше. Теперь одна нефть, ряска, масляные пятна. Когда проходишь мимо пляжей, видишь нефтяные пятна, пластиковые баки. Всё бросают прямо в озеро».

До того как Венесуэла погрузилась в экономический кризис, этот регион на юге страны был центром производства мяса и молока. Теперь люди страдают от нехватки базовых услуг, а также от постоянных отключений электричества и водоснабжения.

Экологи также говорят, что от загрязнения страдают даже птицы. Так, морские ястребы травятся рыбой из озера, в которой находят много химикатов.

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