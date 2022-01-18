Венесуэльские скотоводы продают молоко, чтобы выжить

Скотоводы венесуэльского штата Баринас каждое утро доят своих коров и продают молоко, чтобы свести концы с..

Скотоводы венесуэльского штата Баринас каждое утро доят своих коров и продают молоко, чтобы свести концы с концами. Раньше они зарабатывали, продавая мясо. Но теперь были вынуждены переключиться на молочную продукцию.

Говорят, что правительство их никак не поддерживает, хотя они обеспечивают страну продовольствием.

[Хосе Лабрадор, фермер]:

«Все наши предприятия разоряются и несут потери. Мы теперь ничего не можем гарантировать людям. Этот бык устанет, и его нужно будет заменить. Коровы тоже, и надо будет достать новых. Но как мы сможем их разводить, если придётся их съесть?»

Фермеры переключаются на молоко, поскольку производство говядины занимает намного больше времени, доход тоже приходит не сразу. Кроме того, в стране, где усугубляется экономический кризис, люди элементарно стали есть меньше мяса. В 90-х годах один венесуэлец в среднем потреблял 26 килограммов говядины. Сейчас – около восьми.

Теперь многие ранчо продают молоко в долларах. За литр берут 30-60 центов.

[Хосе Лабрадор, фермер]:

«Страна погрузилась в экономический, социальный и политический кризис. И он нас разрушил. Но как хорошие венесуэльцы мы говорим: «Мы не сдаёмся, нужно продолжать работать»».

Некоторые фермы пытаются расширить международный экспорт. Но это удаётся не всем. Кто-то просто бросает свои хозяйства. А кто-то переключается на выращивание кукурузы или разведение овец и свиней.

Ещё четыре года назад на скотоводческих фермах Венесуэлы было более 2,5 миллионов голов. Сейчас эта цифра сократилась до миллиона 700 тысяч.

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