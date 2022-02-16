В Перу выпускают спасённых птиц, пострадавших от разлива нефти

Эта пёстрая птичка ещё недавно умирала на пляже, испачкавшись нефтью. А сейчас уже привычно расправляет крылья..

Эта пёстрая птичка ещё недавно умирала на пляже, испачкавшись нефтью. А сейчас уже привычно расправляет крылья и летит к сородичам. Она принадлежит виду пятнистый перевозчик. Вместе с ней недалеко от столицы Перу выпустили в дикую природу ещё трёх пернатых, в том числе – камнешарку.

Разлив нефти около Лимы произошёл месяц назад. Местные ветеринары бросились на помощь пострадавшим птицам и животным.

[Джованна Епес, биолог]:

«На наших объектах лечат более ста птиц. Некоторых уже очистили (от нефти). Сейчас у них восстанавливается оперение. Скоро мы также их выпустим».

Ветеринары также выхаживают более ста животных.

Разлив произошёл во время разгрузки танкера испанской компании Repsol. В океан попало более десяти тысяч баррелей нефти. По данным Минприроды Перу, пострадали 18 тысяч квадратных метров пляжей.

Прокуратура ведёт следствие. Между тем руководство компании утверждает, что разлив нефти произошёл из-за высоких волн, вызванных извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на архипелаге Тонга.

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