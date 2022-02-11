Пеликаны привлекают туристов на озеро в Мексике

Подобно знаменитым бабочкам-монархам, каждый год в Мексику прилетают и эти долгожданные гости – белые пеликаны. В..

Подобно знаменитым бабочкам-монархам, каждый год в Мексику прилетают и эти долгожданные гости – белые пеликаны. В ноябре они покидают Канаду и центральные и западные штаты США, устремляясь в тёплые края.

Тысячи белых пеликанов каждую осень прилетают на озеро Чапала в штате Мичоакан и остаются здесь до весны. В это время сюда приезжают многочисленные туристы со всей страны.

[Хуан Сервантес, турист]:

«Прекрасное зрелище. Очень впечатляет, когда видишь столько пеликанов вместе». [Исмаэль Атала, рыбак]:

«Я рыбак, но также катаю туристов на лодке. Пеликаны уже несколько лет привлекают к нам гостей. И дети, и взрослые приезжают посмотреть на птиц и с удовольствием их кормят».

На небольшом острове Петатан живёт меньше тысячи человек. Большинство из них – рыбаки. И хотя в озере рыбы уже не так много, как раньше, часть улова всегда оставляют для пеликанов.

Эти большие белые птицы вырастают до 165 сантиметров в длину. Размах крыльев достигает трёх метров.

На озере Чапала постоянно обитает больше 50 видов пернатых. Ещё столько же видов птиц прилетает сюда на зимовку.

Последние девять лет мексиканские власти, экологи и активисты добиваются того, чтобы озеро внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чапала – самое крупное пресноводное озеро страны. Оно также имеет важное культурное и историческое значение для Мексики.

Короткая ссылка на эту страницу: