Пеликаны привлекают туристов на озеро в Мексике

Подобно знаменитым бабочкам-монархам, каждый год в Мексику прилетают и эти долгожданные гости – белые пеликаны. В..
Дата загрузки: 2022-02-11
Тысячи белых пеликанов каждую осень прилетают на озеро Чапала в штате Мичоакан и остаются здесь до весны. В это время сюда приезжают многочисленные туристы со всей страны.
[Хуан Сервантес, турист]:
«Прекрасное зрелище. Очень впечатляет, когда видишь столько пеликанов вместе».
[Исмаэль Атала, рыбак]:
«Я рыбак, но также катаю туристов на лодке. Пеликаны уже несколько лет привлекают к нам гостей. И дети, и взрослые приезжают посмотреть на птиц и с удовольствием их кормят».
На небольшом острове Петатан живёт меньше тысячи человек. Большинство из них – рыбаки. И хотя в озере рыбы уже не так много, как раньше, часть улова всегда оставляют для пеликанов.
Эти большие белые птицы вырастают до 165 сантиметров в длину. Размах крыльев достигает трёх метров.
На озере Чапала постоянно обитает больше 50 видов пернатых. Ещё столько же видов птиц прилетает сюда на зимовку.
Последние девять лет мексиканские власти, экологи и активисты добиваются того, чтобы озеро внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чапала – самое крупное пресноводное озеро страны. Оно также имеет важное культурное и историческое значение для Мексики.
Короткая ссылка на эту страницу: