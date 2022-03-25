В Италии пересохло горное озеро

На лунный пейзаж стало похожим это некогда живописное место в Пьемонте на северо-западе Италии. Почти сто..

[Мауро Дурбано, заместитель мэра Черезоле-Реале]:

«Обычно в это время года на земле ещё лежит полметра или метр снега. Так что причина в том, что этой зимой у нас было мало снегопадов».

На лунный пейзаж стало похожим это некогда живописное место в Пьемонте на северо-западе Италии. Почти сто лет здесь было искусственное озеро. Однако в этом году оно пересохло.

В 1929 году рядом с городом Черезоле-Реале построили гидроэлектростанцию. Для работы она использовала воду из искусственного озера. В нём накапливалось до 35 миллионов кубометров воды.

Озеро – также важный ресурс для орошения сельскохозяйственных культур. Теперь фермеры могут остаться без воды. Как будет работать гидроэлектростанция, пока тоже не понятно.

[Мауро Дурбано, заместитель мэра Черезоле-Реале]:

«Если погода и дальше будет засушливой и не пойдут дожди, то возникнет большая проблема».

Искусственное озеро считается туристической достопримечательностью национального парка Гран-Парадизо в Западных Альпах. Оно пересохло впервые за всё время своего существования.

По данным экологической организации «Легамбьенте», температура в Альпах повышается в два раза быстрее, чем в среднем по миру. К тому же последние десять лет снега на планете неуклонно становится меньше.

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