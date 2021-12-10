Грузовик с мигрантами врезался в опору моста: 53 погибших

Больше ста человек погибли и пострадали в результате страшного ДТП на юге Мексики. Грузовик с прицепом..

Больше ста человек погибли и пострадали в результате страшного ДТП на юге Мексики. Грузовик с прицепом врезался в опору пешеходного моста на шоссе, ведущем в штат Чьяпас. Внутри ехали мигранты из Центральной Америки.

Погибло не менее 53 человек. Десятки получили травмы. Более 20 – серьёзные. Трое находятся в критическом состоянии.

Похоже, мигрантов перевозили нелегально, поскольку прицеп был перегружен. Откуда люди, ещё предстоит выяснить. Несколько человек сообщили, что они из Гватемалы и Гондураса. Также среди них было около десяти детей.

Один из очевидцев говорит, что автомобиль ехал слишком быстро, а внутри было слишком много пассажиров.

[Селсо Пачеко, мигрант из Гватемалы]:

«Прицеп немного вильнул, и под весом всех, кто был внутри, мы упали в ту сторону. Очевидно, что грузовик не был рассчитан на столько людей. Из-за перегруза он перевернулся».

Люди говорят, что пытались добраться до США. Однако теперь их всех, скорее всего, депортируют в Гватемалу.

К слову, местные жители сразу пришли на помощь. Поскольку машин скорой помощи не хватало, раненых отвозили на личных авто.

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