Лопух: полезные свойства

Лопух большой (Arctium lappa) – это широколистное двухлетнее растение. Многие народы ценят его за полезные свойства. Лопух применяют и в китайской медицине.

Для лечения используют листья, стебель, корень и семена. Корень лопуха – длинный, серовато-белого цвета. Его используют в качестве средства для детоксикации крови и кожи. Обладает потогонным и мочегонным действием. Фитохимические вещества, содержащиеся в корнях, полезны для волос.

Пищевая ценность лопуха

Растение содержит антиоксиданты, клетчатку, магний, калий и витамин В6, а также рибофлавин, фолиевую кислоту, пиридоксин, ниацин, витамин Е и витамин С.

Пищевая ценность на 100 г: 72 ккал, 5 мг натрия, 308 мг калия, 1,5 г белка, 5% витамина С, 4% железа, 10% витамина В6, 9% магния.

Польза корня лопуха

Применяют для ухода за кожей

Корень лопуха, обладает детоксикационными и целебными свойствами. Эффективен при заболеваниях кожи, таких как акне и экзема. Устраняет сухость кожи.

Полезно пить чай из лопуха. Наружно применяется в виде масла или измельчённых листьев с добавлением овсянки. Кожа приобретает свежий и здоровый вид.

Способствует снижению веса

Благодаря диуретическим свойствам, лопух помогает выводить токсины из организма и улучшает его работу. Корень лопуха рекомендуют желающим похудеть, поскольку он содержит очень мало калорий.

Укрепляет иммунную систему

Корень лопуха обладает антибактериальными свойствами. Выводя токсины из организма, он также помогает избавиться от бактерий.

Снимает боль при артрите

Благодаря своим противовоспалительным свойствам, лопух облегчает боль при артрите. Чай, приготовленный из корня лопуха, снимает воспаление и окислительный стресс, который наблюдается у людей, страдающих остеоартритом и сильными болями в суставах.

Рекомендуют больным раком

Исследования показывают, что корень лопуха, благодаря противовоспалительным, антиокислительным и детоксикационным свойствам, сдерживает рост и размножение раковых клеток в организме. Его способность укреплять иммунную систему снижает риск возникновения раковых опухолей .

Улучшает работу пищеварительной системы

Благодаря высокой эффективности в детоксикации организма от ненужных веществ, корень лопуха помогает при несварении желудка, повышенной кислотности и запорах. Полисахариды в растении действуют в качестве слабительного и одновременно улучшают аппетит.

Балансирует уровень сахара в крови

Корень лопуха содержит инулин (пребиотик), поэтому полезен для больных диабетом. Исследования также показывают, что лопух можно использовать для облегчения состояния при диабетической ретинопатии (поражение сетчатки глаза).

Лечит тонзиллит

Корень лопуха используют для лечения тонзиллита, который возникает из-за бактериальной инфекции. Корни лопуха способствуют заживлению тканей, облегчая кашель, боль в горле. Снимает воспаление.

Защитит от ревматизма

Корень лопуха избавляет от возбудителей воспаления в организме и улучшает кровообращение. Применяют для лечения и профилактики ревматизма – заболевания, связанного с воспалением органов и систем.

Чай из лопуха при простуде

Лопух используется при боли в горле, простуде и кашле. Чай из лопуха обладает противовоспалительным, антибактериальным и жаропонижающими свойством.

Рекомендуют при камнях в почках

Корень лопуха – природный детоксикант, выводит из организма токсины и вредные химические вещества. Мочегонные свойства лопуха обеспечивают активную работу почек. Предупреждает развитие инфекции в почках, образование камней и почечной недостаточности.

Побочные эффекты от применения лопуха

Корень лопуха может не подойти людям, страдающим аллергией на цветы.

Лопух также известен тем, что способствует свёртыванию крови, поэтому страдающим нарушениями кровообращения рекомендуется воздержаться от его применения.

Беременным и кормящим грудью женщинам применять его не рекомендуется.

Как заготовить корень лопуха

В первый год жизни растение формирует прикорневую розетку листьев и корень, который уходит вглубь почвы. На второй год вырастает до метра в высоту. Цветы и семена – липкие, благодаря этому переносятся на далёкие расстояния.

Для использования лучше брать растения первого года жизни. Растения второго года всю энергию отдают на образование семян. Нужно разрыхлить землю и аккуратно вытащить корень. Корни можно есть сырыми, жарить или сушить для приготовления лечебного травяного чая.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.