Как из инвазивного водного растения делают биотопливо

На берегах озера Виктория в Кении процветает проект, который помогает решить сразу две проблемы. С одной..

На берегах озера Виктория в Кении процветает проект, который помогает решить сразу две проблемы. С одной стороны, здесь уничтожают речное растение-вредитель, которое называют водяной гиацинт. С другой – создают экологичное топливо для приготовления пищи.

Работники собирают растение голыми руками, затем его перемалывают и добавляют в него биогазовые ферменты.

[Даниэль Одиамбо, работник]:

«Нам нужно смотреть на него как на возможность, думать, что из него можно сделать. Мы можем сделать из него биогаз. Можно делать из него бумагу, стулья и другую мебель. То есть не стоит на 100% считать его проклятием».

Создатель топлива – компания Biogas International. Она добивается того, чтобы люди меньше использовали дерево или керосин для приготовления пищи. Она уже оснастила 50 домов в кенийском городе Кисуму биогазовыми системами.

Биогазовые смесители в первую очередь предоставляют пожилым. Они больше предрасположены к заболеваниям дыхательных путей из-за дыма от древесных или керосиновых печей.

[Доминик Кахумбу, глава Biogas International]:

«В Африке более 70-80% населения региона южнее Сахары использует древесное топливо. Одновременно вокруг много этого инвазивного растения».

Водяной гиацинт считают вредителем, поскольку он заслоняет солнечный свет обитателям водоёмов. Также это растение – отличная база для размножения москитов.

Но теперь в нём нашли и пользу. Биогаз стоит дешевле древесного топлива. Впрочем, не все кенийцы смогут установить у себя подобные плиты. Система пока обходится примерно в 650 долларов.

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