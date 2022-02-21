Пачули: применение, свойства, как вырастить дома

Пачули – многолетнее тропическое кустарниковое растение. Оно обладает лечебными свойствами и сложным ароматом. Древние египтяне около 4500 лет до нашей эры использовали растение в качестве благовония. Пачули применяют в традиционной китайской медицине и других азиатских культурах.

Полезные свойства

Известно, что пачули содержит более 140 химических соединений, включая алкалоиды, флавоноиды, гликозиды, лигнины и терпеноиды.

Многие соединения эффективны при лечении различных заболеваний. Было доказано, что спирт пачули обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Эвгенол – это сильно пахнущее растительное органическое соединение ароматического ряда, которое обладает противораковыми и антибиотическими свойствами. Это соединение находит широкое применение в стоматологии. Эффективно при болезнях печени, бронхите и проблемах сердечно-сосудистой системы. Его пряный аромат используют при изготовлении духов, мыла и лосьонов.

Погостон отличается своими противогрибковыми и антибактериальными свойствами: исследования показали его эффективность в лечении кандидоза и золотистого стафилококка. Применяют для устранения и профилактики аллергических синдромов.

Традиционное использование пачули

Пачули используется в традиционной китайской медицине для гармонизации энергии инь и ян. Его природа тёплая, способствует равновесию эмоционального состояния и уменьшает воспаление. Считается, что он восстанавливает недостаток ци в селезёнке и поджелудочной железе.

С древних времён растение использовали в Азии для лечения различных недугов: боли в животе, простуде, кашле, дерматите, головных болях, боли в желудке, галитозе и диарее.

Аромат пачули и его польза

Для получения эфирного масла с сильным ароматом высушенные листья и нежные веточки пачули подвергаются паровой дистилляции. Это масло, в отличие от других, со временем становится лучше. Выдержка придаёт аромату глубины и сладости. Масло используется в благовониях, парфюмерии, средствах от насекомых и ароматерапии.

В ароматерапии эфирное масло пачули применяют для снятия стресса, тревоги и плохого настроения. Оно способствует бодрости и ясности ума.

То, что запах может отпугивать насекомых, известно издревле. Можно также использовать для привлечения опылителей растений.

Помимо применения в качестве парфюма, масло пачули использовалось во многих культурах для благотворного воздействия на кожу. Оно помогает от перхоти, раздражения кожи, укусов и ссадин, используется для омоложения кожи, а также лечения акне, экземы, грибковых заболеваний и кожных наростов. Его следует добавлять в крем перед непосредственным нанесением на кожу.

Выращивание пачули в домашних условиях

Тропическое многолетнее растение может жить в умеренном климате, но на зиму горшки нужно заносить в дом. Размножается черенками. После того как веточка пустит корни в воде, можно пересаживать в горшок. Накройте растение полупрозрачным материалом, так дольше сохраняется влага, и оно быстрее укоренится.

Собирать листья пачули нужно утром. Разложите листья для просушки так, чтобы они не соприкасались. После высыхания их можно измельчить и использовать в благовониях или настоять в масле. Листья растения также используют в травяных чаях.