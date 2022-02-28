Смех – это лекарство. Полезна ли имитация смеха?

Смех – это универсальный язык. Смеяться человек начинает задолго до того, как научится говорить. Датский комик и пианист Виктор Борге говорил, что смех сокращает расстояние между людьми до минимума.

Смех – естественный способ снятия стресса. Доказано, что он полезен для психического здоровья человека. Звук радостного смеха, особенно детского, может поднять настроение любому, кто чувствует себя подавленным или одиноким.

Польза смеха

Когда вы смеетесь, в организме происходят изменения. Смех повышает уровень эндорфинов – химических веществ, влияющих на хорошее настроение. Смех увеличивает количество клеток, вырабатывающих антитела, и повышает эффективность Т-клеток, то есть укрепляет иммунную систему. Негативные мысли вызывают в организме химические реакции, которые усиливают стресс и снижают иммунитет. Смех может снизить частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Смех может облегчить боль, запуская резервы организма.

Когда мы можем посмеяться над собой, то видим вещи в более позитивном свете и не воспринимаем ситуацию как угрозу. Когда человек может найти способ посмеяться над собой, тревоги естественным образом начинают исчезать. Исследователи считают, что способность не воспринимать себя слишком серьезно говорит о том, что вы лишены эгоизма и можете помочь другим. Подходя к жизни с чувством юмора, вы обнаружите, что вас меньше затрагивают плохие события.



Большинство людей считают, что смех заразителен. Поэтому, находясь в радостном состоянии, вы приносите пользу окружающим.

Притворяйтесь, пока не получится

Смех – это лекарство. Попробуйте улыбнуться, а затем рассмейтесь, даже если получается немного натянуто. После этого оцените своё настроение. Ваше тело стало менее напряжённым, правда?

Вы обнаружите, что смех – это чудо природы в действии. Влияние «притворного» смеха и настоящего на организм человека одинаково. И первый часто приводит ко второму. Вы всё равно получите отличные результаты, а имитация веселья может привести к искренним улыбкам и смеху.