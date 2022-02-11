Жареный одуванчик: свойства и польза (рецепт)

Одуванчик (Taraxacum officinale) с древних времён ценился за свои целебные свойства. Полезно всё растение – от корня до цветка. Он имеет слегка горьковатый вкус, напоминающий цикорий, что делает его отличным ингредиентом для салатов и маринадов для грилей.



Одуванчик обладает широким спектром лечебных свойств и мощным противовоспалительным и противовирусным действием. Исследования показали, что экстракты этого растения благодаря противоопухолевым свойствам помогают бороться с раком печени и толстой кишки, а также меланомами.

В народной медицине одуванчик называют эликсиром жизни из-за его очищающего действия. Он чистит кровь и печень. Одуванчик помогает избавиться от негативных энергий и улучшает настроение.

Известно мочегонное действие корня растения. Согласно научным исследованиям, большинство мочегонных средств снижают количество калия в организме. Но только не одуванчик, поскольку он богат калием. Кроме того он служит слабительным средством.

Корень одуванчика можно обжаривать для получения кофе без кофеина. Это также сильный биологический стимулятор. Применяют при астении и задержке роста. Избыток употребления может вызвать сердечную аритмию, тошноту, рвоту и диарею. Перед применением лучше проконсультироваться с врачом. При покупке выбирайте сертифицированные органические продукты из одуванчика.

Растение легко впитывает пестициды и тяжёлые металлы из окружающей среды, поэтому нужно учитывать место сбора.

Рецепт блюда с одуванчиками

Это блюдо готовится менее чем за 5 минут. В нём много чеснока и имбиря, которые усиливают противовирусные свойства растения. Необходимые ингредиенты:

150 г крупно нарезанной зелени одуванчика (удалите жёсткие стебли)

5 зубчиков чеснока

1 ч. ложка свежего натёртого имбиря

3 ст. ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Можно добавить омлет или фарш

Разогрейте глубокую сковороду или вок на сильном огне. Налейте масло, затем добавьте нарезанные и измельчённые имбирь, чеснок и зелень. Жарьте, помешивая, пока зелень не станет мягкой. Затем добавьте соль, перец и любые дополнительные ингредиенты. Подавать блюдо лучше горячим.