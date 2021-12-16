Санта-Клаус доделывает последние приготовления перед Рождеством

В деревне Санта-Клауса в финской Лапландии светает не раньше одиннадцати. Но добрый дедушка давно встал. Дел..
Дата загрузки: 2021-12-16
В деревне Санта-Клауса в финской Лапландии светает не раньше одиннадцати. Но добрый дедушка давно встал. Дел невпроворот: надо ещё раз проверить списки пожеланий и упаковать в мешок все подарки.
[Санта-Клаус]:
«Подготовка к Рождеству идёт неплохо. Праздник скоро начнётся, и эльфы, как всегда, очень стараются. Они умные и трудолюбивые и сейчас очень спешат всё доделать».
Санта также проверил списки плохих и хороших детей. Результат его порадовал.
[Санта-Клаус]:
«Думаю, в 2021 году люди вели себя очень хорошо, особенно дети. Я знаю, что были локдауны и всё такое, но я хочу, чтобы люди чаще делали что-то сообща. Не сидите каждый в своей комнате, а делайте что-нибудь вместе».
Каждый год в деревню к Санте приезжает много гостей, в том числе – из-за границы.
[Мануэль, турист из Испании]:
«Сейчас рождественский сезон, и мы очень рады побывать в Лапландии. Мне 48 лет, и я здесь впервые. Я очень хотел повидать Санта-Клауса и счастлив приехать сюда с дочкой».
[Стефани Шидт, туристка из Германии]:
«Это волшебная страна чудес. Зимняя страна чудес».
Ну а для тех, кто не может приехать к Санте, есть почта. Дети со всего мира каждый год присылают сюда полмиллиона писем. В некоторые дни их приходит по 30 тысяч.
В основном у Санты просят одежду, игрушки и сладости, но бывают и другие желания.
[эльф]:
«Я только что прочитала письмо с пожеланием. Ребёнок просит Санту, чтобы пандемия скорее закончилась».
Гости деревни продолжают веселиться и ждать праздника. А рождественский дедушка уже готов к путешествию. Но у него есть одна просьба к детям.
[Санта-Клаус]:
«Пожалуйста, оставайтесь в Рождество в постели и спите. Так я смогу принести вам подарки».
Санту уже ждут отдохнувшие за год олени. Им вместе предстоит объехать весь мир за одну ночь.
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