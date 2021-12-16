Санта-Клаус доделывает последние приготовления перед Рождеством

В деревне Санта-Клауса в финской Лапландии светает не раньше одиннадцати. Но добрый дедушка давно встал. Дел..

В деревне Санта-Клауса в финской Лапландии светает не раньше одиннадцати. Но добрый дедушка давно встал. Дел невпроворот: надо ещё раз проверить списки пожеланий и упаковать в мешок все подарки.

[Санта-Клаус]:

«Подготовка к Рождеству идёт неплохо. Праздник скоро начнётся, и эльфы, как всегда, очень стараются. Они умные и трудолюбивые и сейчас очень спешат всё доделать».

Санта также проверил списки плохих и хороших детей. Результат его порадовал.

[Санта-Клаус]:

«Думаю, в 2021 году люди вели себя очень хорошо, особенно дети. Я знаю, что были локдауны и всё такое, но я хочу, чтобы люди чаще делали что-то сообща. Не сидите каждый в своей комнате, а делайте что-нибудь вместе».

Каждый год в деревню к Санте приезжает много гостей, в том числе – из-за границы.

[Мануэль, турист из Испании]:

«Сейчас рождественский сезон, и мы очень рады побывать в Лапландии. Мне 48 лет, и я здесь впервые. Я очень хотел повидать Санта-Клауса и счастлив приехать сюда с дочкой». [Стефани Шидт, туристка из Германии]:

«Это волшебная страна чудес. Зимняя страна чудес».

Ну а для тех, кто не может приехать к Санте, есть почта. Дети со всего мира каждый год присылают сюда полмиллиона писем. В некоторые дни их приходит по 30 тысяч.

В основном у Санты просят одежду, игрушки и сладости, но бывают и другие желания.

[эльф]:

«Я только что прочитала письмо с пожеланием. Ребёнок просит Санту, чтобы пандемия скорее закончилась».

Гости деревни продолжают веселиться и ждать праздника. А рождественский дедушка уже готов к путешествию. Но у него есть одна просьба к детям.

[Санта-Клаус]:

«Пожалуйста, оставайтесь в Рождество в постели и спите. Так я смогу принести вам подарки».

Санту уже ждут отдохнувшие за год олени. Им вместе предстоит объехать весь мир за одну ночь.

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