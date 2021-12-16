Китаянка рассказала, сколько родственников потеряла из-за репрессий

[Лихуа Чи, жительница США]:

«Меня били до тех пор, пока в голове не помутилось. Меня начало тошнить, а в ушах начало шуметь. В то время я была замужем лишь восемь месяцев, и я была беременна».

В 2001 году Лихуа Чи арестовали в Китае за печать листовок. В них говорилось о том, что стоящая у руля компартия несправедливо и жестоко преследует миллионы приверженцев медитативной практики Фалуньгун.

Кампанию тотального подавления двумя годами ранее развязал прежний Генсекретарь ЦК Цзян Цзэминь. Приказал полностью искоренить мирную практику. Но миллионы китайцев не захотели от неё отказываться, за что были отправлены в тюрьмы. Там ждали пытки. Репрессии длятся до сих пор.

[Лихуа Чи, жительница США]:

«За три месяца я потеряла четырёх своих родственников – мужа, мать, отца и брата. Все они скончались».

Это дочь Лихуа. Она увидела своего папу впервые, когда его в критическом состоянии из тюрьмы отправили умирать домой.

[Синьян Сюй, дочь практикующего Фалуньгун]:

«Первый раз я увидела папу, когда мне было семь лет. Он хотел меня обнять. Но был таким худым, что я не позволила это сделать, я боялась, что у него не хватит сил. Я очень боялась».

Лихуа удалось бежать с дочерью в США. Может показаться, что их история – какой-то вопиющий случай. Однако расследования показывают, что это верхушка айсберга, и что подобные преступления происходят в Китае в огромных масштабах.

И не только они. Эксперты по правам человека в ООН неоднократно поднимали вопрос насильственного извлечения органов у живых людей в Китае. Как говорилось в докладах, большинство жертв таких преступлений – заключённые приверженцы Фалуньгун.

[Лихуа Чи, жительница США]:«Вначале люди не верили, что такие преступления на самом деле могут происходить. Но теперь, когда факты подтвердили, люди начинают действовать».

В День прав человека, который отмечают в декабре, Лихуа призвала больше людей откликнуться на её историю и помочь остановить репрессии.

Одновременно международное издание Epoch Times провело вебинар по вопросу извлечения органов в Китае. На нём высказались члены Парламента Канады, американские конгрессмены, а также правозащитники и члены парламентов Бельгии и Великобритании.

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