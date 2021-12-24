Санта перевоплощается в альпиниста и дайвера, чтобы поздравить мир с Рождеством

Вода, рыба и весёлая музыка. Санта-Клаус позирует и приветственно машет рукой. Во Франции для рождественских поздравлений..
Дата загрузки: 2021-12-24
Вода, рыба и весёлая музыка. Санта-Клаус позирует и приветственно машет рукой. Во Франции для рождественских поздравлений он выбрал океанариум в Париже. Такое шоу здесь устраивают каждый год.
[гостья океанариума в Париже]:
«Здорово. Мне очень понравился Санта-Клаус. Мы много фотографировали, всё было классно. Думаю, снова сюда придём».
В Словении Санты взяли снаряжение альпинистов и спустились по стене педиатрической больницы на радость детям, родителям и медицинскому персоналу.
Такой же способ поздравления выбрали и Санта-Клаусы в Италии. Они спустились по стене высокой башни, а потом принесли подарки маленьким пациентам больницы в Риме.
[спасатель в роли Санта-Клауса]:
«Даже если мы подарим детям всего три минуты счастья и поможем хоть немножко отвлечься, всё равно важно это сделать».
А этот рождественский дедушка известен как Иерусалимский Санта. К жителям Израиля он приезжает не на оленьей упряжке, а верхом на верблюде. В Старом городе Иерусалима Санта по традиции дарит ёлки.
[Иерусалимский Санта]:
«Сейчас ситуация с пандемией лучше, чем в прошлом году. Но что бы ни происходило в Иерусалиме или в мире, я по-прежнему желаю всем мира и любви, а также желаю помогать другим».
Бразильский Санта выбрал для путешествия плавучий вертеп с рождественской ёлкой. На нём приплыл в отдалённую деревню на берегу реки Риу-Негру в Амазонии.
Добрый дедушка привёз продукты, подарки для детей и, конечно, праздничное настроение.
[гостья праздника]:
«Это очень важно, потому что эти дети не могут увидеть рождественскую ёлку и Санта-Клауса. Для них это что-то новое, удивительное и неожиданное. Жизнь в сельской местности отличается от городской».
Праздник продлился до темноты и завершился красочным фейрверком.
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