Как мир отпраздновал католическое Рождество

Мир встретил католическое Рождество. В Праге в честь праздника устроили традиционный заплыв в ледяной Влтаве. Температура..

Мир встретил католическое Рождество. В Праге в честь праздника устроили традиционный заплыв в ледяной Влтаве. Температура воздуха – минус шесть, воды – плюс три-четыре. В соревнованиях участвуют 360 человек из разных стран, включая США, Великобританию и Польшу.

Пловцы состязаются на дистанциях в 100, 300 и 750 метров.

[пловчиха]:

«В этом году вода очень холодная, и воздух тоже. Теперь я бегу в помещение, чтобы отогреться рядом с печкой». [пловец]:

«Это редкость, когда вода холоднее четырёх градусов, я такого не помню. Но вода приятно освежает».

Начало таким рождественским заплывам положил в 1923 году чешский ювелир Алфред Никодем.

Немецкие моржи из клуба «Берлинских тюленей» тоже встретили праздник ледяным купанием. Они исполнили рождественскую песню, а затем окунулись в местное озеро Оранке. Традиции уже более 40 лет.

[«берлинский тюлень»]:

«Это было прекрасно. Сегодня замечательная погода, светит солнце и блестит этот удивительно красивый лёд».

Австралийцы встречают Рождество на пляжах. На песчаном побережье Сиднея настроение отдыхающим поднимает украшенная ёлка.

А в Индии к празднику сделали песчаную скульптуру Санты. Рождественский дедушка лежит на берегу – видимо, загорает. Санта украшен розами. Их здесь 5400 штук. Размер скульптуры – 15 на восемь метров.

В Вифлееме прошла традиционная рождественская месса. А в Великобритании церковную службу посетили принц Чарльз и его супруга Камилла. Она прошла в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Королева Елизавета II не присутствовала, поскольку соблюдает осторожность из-за распространения штамма омикрон.

А Москва тем временем готовится к Новому году и православному Рождеству. Столицу украшают более 4000 световых инсталляций. Центр города изобилует наряженными ёлками и гирляндами.

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