Автопром в 2021-м: роскошь, инновации и электрические технологии

Без вредных выхлопов и рычания бензиновых агрегатов. В 2021 году почти все именитые бренды сочли своим..

Без вредных выхлопов и рычания бензиновых агрегатов. В 2021 году почти все именитые бренды сочли своим долгом представить электрические новинки.

Автогигант General Motors выпустил пикап Hummer и кроссовер Cadillac Lyriq. У первого запас хода – 560 километров, у второго – 500.

[Тим Стивенс, главный редактор издания Roadshow]:

«Электрификация полезна для внедорожников. С ней возникает мгновенный крутящий момент при любых оборотах в минуту. Это означает, что можно ехать по камням на очень низких скоростях с полной мощностью».

GM обещает 30 новых электрических моделей к 2025 году.

Daimler представил электрический флагман Mercedes-Benz S-класса. У пятидверного лифтбека EQS также есть младшая сестра – модель EQE.

Немецкий концерн похвастался и концептами. Это роскошный электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS и внедорожник Gelaendewagen на батареях.

Компания Porsche создала электрический концепт-кар Mission R. Силовой агрегат – это два электромотора, которые в сумме выдают 1100 лошадиных сил.

Rolls-Royce расщедрился и позволил одним глазком взглянуть на его будущий электромобиль. Он первый в истории бренда. Модель под названием Spectre представляет собой двухдверное купе с покатой крышей. К 2030 году Rolls-Royce полностью перейдёт на электромобили.

А это уже гибриды. Новейшие модели представили более десяти брендов класса люкс. В их числе – McLaren, Bentley и Lamborghini.

Дизайнеры BMW продемонстрировали круговорот вторсырья в промышленности на примере концепт-кара i Vision Circular. Авто с кузовом яйцевидной формы сделано из отходов и полностью пригодно для создания новой машины.

Ну а российский КАМАЗ построил экологичный водоробус с запасом хода в 250 километров. Это в три с половиной раза больше, чем у его электрического собрата.

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