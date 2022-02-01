Под барабанную дробь и звон тарелок танцоры в костюме льва выполняют головокружительные трюки. Так в Камбодже..

Танцы львов и драконов: камбоджийцев развлекают в дни празднования китайского Нового года

Под барабанную дробь и звон тарелок танцоры в костюме льва выполняют головокружительные трюки. Так в Камбодже празднуют китайский Новый год.

Эта труппа выступает в торговых центрах Пномпеня и других общественных местах. Традиционный китайский танец льва исполняют по двое, и львов в команде несколько. Также зрителям показывают захватывающий танец дракона.

[зрительница]:

«Очень приятно смотреть это представление – оно такое громогласное. Кроме того, львы и драконы разных цветов, поэтому смотрится великолепно».

Руководитель труппы работает в транспортной компании. Искусству танца научился семь лет назад. Выступления дают дополнительный доход.

[Гнуон Вирак, руководитель труппы танцоров]:

«Мы репетируем каждый день. Танец дракона исполняют девять человек, поэтому они должны быть единой командой и правильно выполнять танцевальные движения. Нужны полная сосредоточенность и мотивация. Также у нас выступает восемь львов, поэтому надо всё делать правильно и чётко».

Танцоры выступают и в другие праздники. До пандемии зарабатывали примерно по 20 евро в месяц. Сейчас общественных мероприятий мало, и танцоров почти не приглашают. Однако Вирак намерен хранить традиции, которые пришли из Китая и уже давно укоренились в Камбодже.

[Гнуон Вирак, руководитель труппы танцоров]:

«Мне нравятся танцы дракона и льва. У нас в Камбодже осталось не очень много трупп. Я хочу, чтобы молодое поколение продолжало эту традицию и принесло ей ещё больше известности».

Дракон и лев – китайские мифические персонажи. Дракон олицетворяет силу и достоинство. Лев отпугивает злых духов и приносит удачу.

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