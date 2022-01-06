Три короля вернулись: в Мадриде устроили грандиозный парад

Кульминации достигли рождественско-новогодние праздники в Испании. Здесь отмечают День трёх королей. Согласно преданиям, они первыми пришли..

Кульминации достигли рождественско-новогодние праздники в Испании. Здесь отмечают День трёх королей. Согласно преданиям, они первыми пришли поклониться новорождённому Иисусу.

В Мадриде по традиции проходит грандиозный парад. Разукрашенные платформы, верблюды с подарками, огромный слон и парящие белые медведи.

[зрительница]:

«Это самый прекрасный день в году». [юная зрительница]:

«Да, потому что сегодня пришли три короля».

Трёх королей привела к Иисусу Вифлеемская звезда. Мудрецы принесли ему дары – золото, ладан и мирру.

В канун Крещения по всей Испании проходят праздничные парады. И рождественские подарки испанские дети получают именно в этот праздник.

[юный зритель]:

«Я хочу, чтобы сегодня вечером мне принесли много подарков». [юная зрительница]:

«Мне больше всего нравится король Мельхиор».

Красочное шествие замыкают пожарные и конная полиция. В прошлом году испанские власти из-за пандемии парад отменили. В этот раз от праздника решили не отказываться. Но в Мадриде число зрителей ограничили семью тысячами человек. Кроме того, нельзя бросать сладости в толпу, как это делали все прошлые годы. Но понемногу угощения всё равно раздают.

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