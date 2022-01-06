Три короля вернулись: в Мадриде устроили грандиозный парад

Кульминации достигли рождественско-новогодние праздники в Испании. Здесь отмечают День трёх королей. Согласно преданиям, они первыми пришли..
Дата загрузки: 2022-01-06
В Мадриде по традиции проходит грандиозный парад. Разукрашенные платформы, верблюды с подарками, огромный слон и парящие белые медведи.
[зрительница]:
«Это самый прекрасный день в году».
[юная зрительница]:
«Да, потому что сегодня пришли три короля».
Трёх королей привела к Иисусу Вифлеемская звезда. Мудрецы принесли ему дары – золото, ладан и мирру.
В канун Крещения по всей Испании проходят праздничные парады. И рождественские подарки испанские дети получают именно в этот праздник.
[юный зритель]:
«Я хочу, чтобы сегодня вечером мне принесли много подарков».
[юная зрительница]:
«Мне больше всего нравится король Мельхиор».
Красочное шествие замыкают пожарные и конная полиция. В прошлом году испанские власти из-за пандемии парад отменили. В этот раз от праздника решили не отказываться. Но в Мадриде число зрителей ограничили семью тысячами человек. Кроме того, нельзя бросать сладости в толпу, как это делали все прошлые годы. Но понемногу угощения всё равно раздают.
Короткая ссылка на эту страницу: