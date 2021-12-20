Надувной скутер-чемодан придумали в Японии

Съездить за покупками в магазин или перевезти на небольшое расстояние какой-то груз. Теперь для этого не..

Съездить за покупками в магазин или перевезти на небольшое расстояние какой-то груз. Теперь для этого не обязательно нужны машина или общественный транспорт. В Японии нашли более удобный способ: надул и поехал.

Этот скутер разработали исследователи из Токийского Университета. Назвали своё творение «Поимо». Это аббревиатура слов «портативная надувная мобильность».

Скутер электрический. В багажном отделении вмещает рюкзак средней величины или чемодан. Надувается за две минуты.

[Хироки Сато, исследователь Токийского Университета]:«Когда я впервые задумался о разработке мобильного устройства, то хотел, чтобы оно могло преодолевать расстояние примерно в одну милю, например, между ж/д-станцией и работой, где нет общественного транспорта».

Скутер весит всего 10 килограммов и сделан из термопластичного полиуретана. Одной зарядки хватает примерно на 90 минут. Максимальная скорость – 15 километров в час.

Исследователи также разработали приложение, которое позволяет изменять форму скутера. В одной вариации на него можно садиться верхом. В другой он очертаниями напоминает кресло.

[Хироки Сато, исследователь Токийского Университета]:«В будущем он будет подстраиваться под особенности каждого человека. Например, под рост или что-то ещё».

Разработчики также говорят, что нужны дополнительные испытания. По их словам, скутер нужно сделать безопасным для вождения.

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