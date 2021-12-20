Надувной скутер-чемодан придумали в Японии

Съездить за покупками в магазин или перевезти на небольшое расстояние какой-то груз. Теперь для этого не..
Дата загрузки: 2021-12-20
Этот скутер разработали исследователи из Токийского Университета. Назвали своё творение «Поимо». Это аббревиатура слов «портативная надувная мобильность».
Скутер электрический. В багажном отделении вмещает рюкзак средней величины или чемодан. Надувается за две минуты.[Хироки Сато, исследователь Токийского Университета]:
«Когда я впервые задумался о разработке мобильного устройства, то хотел, чтобы оно могло преодолевать расстояние примерно в одну милю, например, между ж/д-станцией и работой, где нет общественного транспорта».
Скутер весит всего 10 килограммов и сделан из термопластичного полиуретана. Одной зарядки хватает примерно на 90 минут. Максимальная скорость – 15 километров в час.
Исследователи также разработали приложение, которое позволяет изменять форму скутера. В одной вариации на него можно садиться верхом. В другой он очертаниями напоминает кресло.[Хироки Сато, исследователь Токийского Университета]:
«В будущем он будет подстраиваться под особенности каждого человека. Например, под рост или что-то ещё».
Разработчики также говорят, что нужны дополнительные испытания. По их словам, скутер нужно сделать безопасным для вождения.
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