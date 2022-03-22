В Японии сделали робота с руками-вилками

Робота с руками-вилками создали в Японии. Его задача – укладывать приготовленную лапшу на конвейер, оснащённый..

Робота с руками-вилками создали в Японии. Его задача – укладывать приготовленную лапшу на конвейер, оснащённый функцией взвешивания. С подвижной ленты лапша попадает в пластиковые контейнеры. После этого их можно упаковывать.

Робот оборудован системой распознавания предметов. За один раз может захватить рукой-вилкой до 500 граммов лапши либо нарезанных овощей. Недавно эту разработку представили на Выставке передовых технологий в Японии.

Инженеры считают, что эта автоматизированная система поможет восполнить нехватку рабочей силы в пищевой промышленности Японии. Проблема возникла во время пандемии. Многие боятся подолгу находиться в закрытом пространстве рядом с другими людьми.

По словам разработчиков, внедрение роботов в производственный процесс даст больше возможности людям сохранять социальную дистанцию. Кроме того, сократятся расходы на оплату труда.

Установка такой автоматизированной системы обойдётся примерно в 250 тысяч долларов США. Однако у компании-разработчика пока нет конкретных планов по коммерческому использованию робота.

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