Гаитянский «суп свободы» внесли в список ЮНЕСКО

«Суп свободы» – так гаитяне называют блюдо джуму. По их словам, в колониальные времена его ели..

[Доминик Дюпюи, представительница Гаити]:

«Это историческое событие для всего гаитянского народа. Суп стал носителем и хранителем этого наследия, вплетённого в его ДНК».

«Суп свободы» – так гаитяне называют блюдо джуму. По их словам, в колониальные времена его ели только владельцы плантаций. А чернокожие островитяне попробовали его только в начале XIX века после обретения независимости Гаити от Франции. Теперь ЮНЕСКО внесла это блюдо в список культурного наследия человечества.

Суп готовят из тыквы и мяса. Добавляют картофель, бананы, морковь и другие овощи. Также кладут сельдерей, лук, петрушку и специи. Некоторые гаитяне добавляют вермишель или макароны. Перед подачей на стол в суп вливают немного сока лайма. Блюдо едят горячим, макая в него хлеб.

В День независимости 1 января жители острова обязательно варят джуму. Он для них по-прежнему символ освобождения от рабства.

[Доминик Дюпюи, представительница Гаити]:

«Этот суп воплощает эти ценности, воплощает борьбу (с расизмом). Это значит, что у Гаити тоже есть место за столом переговоров, и что для человечество важны ценности гаитян и оно хочет вместе с Гаити участвовать в процессе установления мира».

ЮНЕСКО также отмечает, что приготовление джуму – общественное и семейное занятие. Женщины руководят процессом, дети помогают готовить, ремесленники делают кастрюли и другую посуду, а фермеры выращивают овощи.

Гаитяне также едят этот суп на завтрак по воскресеньям.

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