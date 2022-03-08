Необычный скутер помогает индийским фермерам подниматься на пальмы

Индийский фермер за полминуты с лёгкостью поднимается на вершину 20-метровой пальмы. Вверх его катит устройство, которое..

Индийский фермер за полминуты с лёгкостью поднимается на вершину 20-метровой пальмы. Вверх его катит устройство, которое он называет скутером для езды по деревьям. Это собственное изобретение Ганапати и его партнёра-инженера.

Устройство весит 30 килограммов. Силовая установка – двигатель от бензопилы мощностью чуть больше двух лошадиных сил. Работает в паре с двухтактной коробкой передач. Тормоза гидравлические. Грузоподъёмность скутера – 80 килограммов.

Над изобретением фермер начал работать восемь лет назад. Потратил четыре года и более 50 тысяч долларов.

Ганапати живёт в деревне на юго-западе Индии. Здесь у него плантация площадью семь гектаров. Машина для подъёма по деревьям понадобилось индийцу для сбора пальмовых плодов. Обычно фермеры нанимают альпинистов. Но сейчас за эту работу мало кто берётся, да и такие услуги стоят дорого.

[Ганапати Бхат, изобретатель]:

«Нам нужно вовремя собирать урожай, поскольку в сезон дождей это делать трудно. С машиной удобнее собирать плоды, а также – распылять удобрения на пальмовые листья».

Поначалу над изобретателем смеялись соседи. Жена тоже не верила в успех.

[Джаялакшми Бхат, жена изобретателя]:

«Сначала мне не нравилось, что муж этим занялся. Казалось, он впустую тратит деньги, заработанные с большим трудом. Все доходы он вкладывал в скутер. Но, когда всё получилось, я была счастлива».

Благодаря такому скутеру производительность увеличивается в три раза. Изобретатель продал уже 300 устройств другим фермерам. Цена машины – 820 долларов.

[Ганапати Бхат, изобретатель]:

«Я чувствую, что моя жизнь не прошла зря. Я горжусь тем, что сделал что-то полезное для людей».

Впрочем, индиец не почивает на лаврах. Сейчас он работает над скутером для подъёма на кокосовые пальмы. Стволы у них толстые и часто бывают изогнутыми, поэтому устройство нужно усовершенствовать.

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