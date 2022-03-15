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Телеканал NTD

Что придумал мальчик, чтобы помочь собаке выбраться из чащи

Что придумал мальчик, чтобы помочь собаке выбраться из чащи
Что придумал мальчик, чтобы помочь собаке выбраться из чащи

Во время короткого похода супружеская пара с Гавайев заблудилась в лесу. Стало темнеть, у туристов не было ни воды, ни еды, а мобильный телефон разрядился. К тому же собака Смоки поранила лапы и не могла идти.

Через несколько часов блужданий по лесу путешественники встретили 12-летнего Дэвида Кинга с мамой. «Мы спросили, нужна ли им помощь, они ответили «да» и показали порезы на лапах собаки», – вспоминает мальчик.

Сначала мужчина нёс собаку на спине, но она очень тяжёлая, поэтому приходилось останавливаться на отдых. Тогда мальчик предложил сделать носилки из веток и рубашки. «Мы сомневались в этой затее, думали: как собака это воспримет? Но пёс с радостью забрался на носилки. Мы просто вынесли его», – рассказала мама мальчика.

Все благополучно вышли из чащи. Смоки вылечили, и он чувствует себя хорошо. Мальчик говорит, что, отправляясь даже в небольшой поход, нужно готовиться: брать воду и еду и хорошо изучить маршрут. Он очень рад, что помог в трудной ситуации.

 

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