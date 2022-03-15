Что придумал мальчик, чтобы помочь собаке выбраться из чащи

Во время короткого похода супружеская пара с Гавайев заблудилась в лесу. Стало темнеть, у туристов не было ни воды, ни еды, а мобильный телефон разрядился. К тому же собака Смоки поранила лапы и не могла идти.

Через несколько часов блужданий по лесу путешественники встретили 12-летнего Дэвида Кинга с мамой. «Мы спросили, нужна ли им помощь, они ответили «да» и показали порезы на лапах собаки», – вспоминает мальчик.

Сначала мужчина нёс собаку на спине, но она очень тяжёлая, поэтому приходилось останавливаться на отдых. Тогда мальчик предложил сделать носилки из веток и рубашки. «Мы сомневались в этой затее, думали: как собака это воспримет? Но пёс с радостью забрался на носилки. Мы просто вынесли его», – рассказала мама мальчика.