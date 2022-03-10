Многоразовые подгузники и одежда напрокат: выставка детских товаров в Лондоне

Многих молодых британских родителей расходы на младенца просто шокируют. И это не учитывая стоимости одежды и..

Многих молодых британских родителей расходы на младенца просто шокируют. И это не учитывая стоимости одежды и других необходимых аксессуаров.

Но на выставке детских товаров в Лондоне предлагают выход.

Например, одежду можно не покупать, а брать напрокат.

Такие услуги предлагает компания Bundlee. Её сотрудники говорят, что это не только помощь родителям, но и меньше отходов в окружающей среде.

[Ева Кеке, основательница компании]:

«У нас есть базовая подписка. По ней мы подбираем для вашего малыша одежду удивительного качества. А ещё есть персональная подписка, по которой родители могут брать напрокат любимые вещи от премиальных брендов. А когда их малыш подрастёт, они смогут просто поменять одежду на следующий размер, а мы заберём эту использованную одежду, профессионально почистим и продезинфицируем».

На услуги подписалось уже около 1000 клиентов. Базовая услуга стоит 30 долларов в месяц, индивидуализированная – 50.

Эксперты говорят, что экологичный образ жизни сейчас в тренде.

[Мэллори Рейнольдс-Траут, менеджер шоу]:

«Думаю, это определённо то, о чём люди помнят, когда делают покупки. И это то, что предлагает большинство компаний здесь».

Многоразовые влажные салфетки тоже популярны. Компания Cheeky Wipes производит их больше десяти лет, но только сейчас они начали пользоваться большим спросом.

[Джо Ван Уэт, менеджер компании]:

«Только за последние 4-5 лет мы спасли мир от 80 миллионов единиц продукции, которая могла бы попасть на свалки. Среди них детские влажные салфетки, влажные салфетки для макияжа, прокладки».

А это многоразовые подгузники. Они включают бамбуковые волокна, которые хорошо впитывают влагу. Один стоит примерно 20 долларов.

[Лорна Прайс, представительница компании]:

«У них также очень милый принт. Я стараюсь пользоваться услугами местных британских дизайнеров, которые его разрабатывают».

Выставка проводится несколько раз в год. В середине мая она откроется в Бирмингеме, а в октябре вернётся в Лондон.

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