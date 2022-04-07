Японцы научили робота аккуратно чистить бананы

Высокие технологии на кухне. Кажется, именно такую цель поставили перед собой японские инженеры. Теперь они научили..

Высокие технологии на кухне. Кажется, именно такую цель поставили перед собой японские инженеры. Теперь они научили робота аккуратно чистить бананы. Причём, научили в прямом смысле.

Трое сотрудников Токийского университета сотни раз демонстрировали перед роботом, как нужно чистить экзотический плод. «Умная» машина наблюдала и старалась повторить движения. Этот процесс называется глубоким имитационным обучением. В случае с бананом он занял более 13 часов.

Однако обучение не завершилось. Пока робот удачно чистит только один из двух бананов. Процесс занимает три минуты.

А не так давно японские разработчики представили робота с руками-вилками. Его задача – участвовать в упаковке приготовленной лапши либо нарезанных овощей. С помощью руки-вилки он захватывает до 500 граммов продукта и кладёт это на конвейер.

Японские исследователи считают, что роботов можно обучить разным задачам, которые выполняет человек. Они надеются, что технологии помогут решить нехватку рабочей силы в этой стране с быстро стареющим населением.

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