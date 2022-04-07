Японцы научили робота аккуратно чистить бананы

Высокие технологии на кухне. Кажется, именно такую цель поставили перед собой японские инженеры. Теперь они научили..
Дата загрузки: 2022-04-07
Трое сотрудников Токийского университета сотни раз демонстрировали перед роботом, как нужно чистить экзотический плод. «Умная» машина наблюдала и старалась повторить движения. Этот процесс называется глубоким имитационным обучением. В случае с бананом он занял более 13 часов.
Однако обучение не завершилось. Пока робот удачно чистит только один из двух бананов. Процесс занимает три минуты.
А не так давно японские разработчики представили робота с руками-вилками. Его задача – участвовать в упаковке приготовленной лапши либо нарезанных овощей. С помощью руки-вилки он захватывает до 500 граммов продукта и кладёт это на конвейер.
Японские исследователи считают, что роботов можно обучить разным задачам, которые выполняет человек. Они надеются, что технологии помогут решить нехватку рабочей силы в этой стране с быстро стареющим населением.
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