Французский фермер придумал ловушки для устричных воров

Однажды у французского фермера воры украли три тонны устриц. Теперь он нашёл выход: помещает в сетки..

[Кристоф Гино, фермер по разведению устриц]:

«Благодаря обязательному отслеживанию наших моллюсков я смогу найти этого грубого человека, даже если это профессиональный моряк, который продаёт мои устрицы оптовику, а тот потом – торговцу рыбой. И затем его поймает морская полиция».

Однажды у французского фермера воры украли три тонны устриц. Теперь он нашёл выход: помещает в сетки секретные метки. Так полиция сможет отследить воров.

Причём тайные метки Кристоф находит сразу и безошибочно.

[Кристоф Гино, фермер по разведению устриц]:

«Я вижу её, вот эта. По виду они все одинаковы, но не для меня. Я живу с ними, они мои дети».

Говорит, что использует этот метод с 2016 года. С тех пор новых попыток украсть его продукцию не было.

[Кристоф Гино, фермер по разведению устриц]:

«Я кладу метку в одну или две сетки на каждой ферме. В противном случае мы будем затрачивать слишком много усилий, чтобы потом их находить. То есть только две сетки содержат метки, и, конечно, я единственный, кто знает, где они».

Устрицы – дорогой деликатес. В некоторых парижских ресторанах блюдо из шести первоклассных устриц может стоить до 24 евро. Спрос на устрицы особенно высок в праздничный период. Это также самая горячая пора для воров. Они подплывают к клеткам на лодках и крадут устрицы под водой.

Слухи о метках распространились. И постепенно количество краж в регионе сократилось с 19 в 2017 году до 9 в 2018 году, 6 в 2019 году и ни одной в 2020-м.

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