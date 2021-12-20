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Перебежчики рассказывают, почему бежать из Северной Кореи стало сложнее

Перебежчики рассказывают, почему бежать из Северной Кореи стало сложнее

  При Ким Чен Ыне бежать из Северной Кореи стало намного сложнее. Лидер КНДР у власти..

Дата загрузки: 2021-12-20

Перебежчики рассказывают, почему бежать из Северной Кореи стало сложнее
 

При Ким Чен Ыне бежать из Северной Кореи стало намного сложнее. Лидер КНДР у власти последние 10 лет. И он объявил настоящую охоту на перебежчиков. Последние говорят, что потеряли всякую надежду вернуться на родину или увидеть родственников. Больше проблем стало и у тех, кто остался в стране.

[Ха Чиy У, 28-летний северокорейский перебежчик]:
«Люди говорят, что жить стало хуже, потому что власти забирают всё больше. Ещё многие умирают от голода».

В прошлом году, когда Ким во время выступления говорил о жизни простых людей, он даже прослезился. Перебежчики считают это показухой.

[Хан Чи Ён, 30-летняя северокорейская перебежчица]:
«Увидев слёзы Кима, люди наверное думают, что он действительно заботится о нашей жизни. Но итог всегда один и тот же. Интересно, северокорейцы всегда будут верить его слезам, или в какой-то момент это перестанет действовать?»

Как говорят в Южной Корее, Ким Чен Ын позволил частному сектору развиваться. И вначале ВВП рос. Однако из-за разработки ядерного оружия в отношении КНДР ввели санкции, за которыми последовал экономический спад.

[Ян Му Чин, профессор Университета по вопросам КНДР]:
«Похоже, Ким Чен Ын стоит перед дилеммой: ловить перебежчиков, развивать ядерную программу или поднимать экономику. Хотя в ядерном секторе есть прогресс, в экономическом плане стало хуже из-за коронавируса и санкций».

Что касается перебежчиков, то раньше в среднем каждые три месяца из КНДР в соседнюю Южную Корею бежало несколько сотен человек. Но с апреля по июнь этого года перебежчиков было всего двое. И дело не только в коронавирусе. Ещё до пандемии Ким Чен Ын усилил контроль на границах и призвал Китай сделать то же самое со своей стороны.
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