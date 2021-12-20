Перебежчики рассказывают, почему бежать из Северной Кореи стало сложнее

При Ким Чен Ыне бежать из Северной Кореи стало намного сложнее. Лидер КНДР у власти последние 10 лет. И он объявил настоящую охоту на перебежчиков. Последние говорят, что потеряли всякую надежду вернуться на родину или увидеть родственников. Больше проблем стало и у тех, кто остался в стране.

[Ха Чиy У, 28-летний северокорейский перебежчик]:

«Люди говорят, что жить стало хуже, потому что власти забирают всё больше. Ещё многие умирают от голода».

В прошлом году, когда Ким во время выступления говорил о жизни простых людей, он даже прослезился. Перебежчики считают это показухой.

[Хан Чи Ён, 30-летняя северокорейская перебежчица]:

«Увидев слёзы Кима, люди наверное думают, что он действительно заботится о нашей жизни. Но итог всегда один и тот же. Интересно, северокорейцы всегда будут верить его слезам, или в какой-то момент это перестанет действовать?»

Как говорят в Южной Корее, Ким Чен Ын позволил частному сектору развиваться. И вначале ВВП рос. Однако из-за разработки ядерного оружия в отношении КНДР ввели санкции, за которыми последовал экономический спад.

[Ян Му Чин, профессор Университета по вопросам КНДР]:

«Похоже, Ким Чен Ын стоит перед дилеммой: ловить перебежчиков, развивать ядерную программу или поднимать экономику. Хотя в ядерном секторе есть прогресс, в экономическом плане стало хуже из-за коронавируса и санкций».

Что касается перебежчиков, то раньше в среднем каждые три месяца из КНДР в соседнюю Южную Корею бежало несколько сотен человек. Но с апреля по июнь этого года перебежчиков было всего двое. И дело не только в коронавирусе. Ещё до пандемии Ким Чен Ын усилил контроль на границах и призвал Китай сделать то же самое со своей стороны.

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