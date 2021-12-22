Как роботы помогут воссоздать утерянные фрески Помпеев

Может показаться, что они просто бесцельно двигаются. Но перед этими роботами поставили очень важную задачу. Они..
Дата загрузки: 2021-12-22
В городе близ Венеции исследователи приступили к проекту под названием RePAIR. Его цель – вернуть к жизни утерянные фрески Помпеев – города, который был погребён под слоем пепла Везувия.
Для этого задействуют роботизированные технологии и искусственный интеллект. Они позволят проанализировать и восстановить изображения намного быстрее людей. Речь о больших фресках. Обычно они рассыпаются на такое множество кусочков, что восстановить их вручную почти невозможно.
[Марцелло Пелилло, координатор проекта RePAIR]:
«В этом проекте мы хотим сосредоточиться на очень больших фресках, фресках, которые ни одна человеческая команда не может собрать, но которые можно восстановить».
Причём фрески пострадали не только непосредственно в результате извержения вулкана в 79 году нашей эры. Некоторые разрушились во время бомбардировок Второй мировой войны.
[Арианна Травигли, эксперт по технологиям]:
«Мы будем использовать гиперспектральную технологию, чтобы обнаруживать следы пигментов, которые больше не видны человеческим глазом, и они, вероятно, помогут найти нужные детали, соответствующие другим деталям».
Перед началом реконструкции исследователи построят робота, способного сканировать каждый фрагмент, а также анализировать его текстуру в трёх измерениях.
Проект, как ожидается, займёт четыре года.
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