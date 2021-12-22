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Как роботы помогут воссоздать утерянные фрески Помпеев

Как роботы помогут воссоздать утерянные фрески Помпеев

Может показаться, что они просто бесцельно двигаются. Но перед этими роботами поставили очень важную задачу. Они..

Дата загрузки: 2021-12-22

Как роботы помогут воссоздать утерянные фрески Помпеев
Может показаться, что они просто бесцельно двигаются. Но перед этими роботами поставили очень важную задачу. Они сканируют обломки фресок и восстанавливают историю.

В городе близ Венеции исследователи приступили к проекту под названием RePAIR. Его цель – вернуть к жизни утерянные фрески Помпеев – города, который был погребён под слоем пепла Везувия.

Для этого задействуют роботизированные технологии и искусственный интеллект. Они позволят проанализировать и восстановить изображения намного быстрее людей. Речь о больших фресках. Обычно они рассыпаются на такое множество кусочков, что восстановить их вручную почти невозможно.

[Марцелло Пелилло, координатор проекта RePAIR]:
«В этом проекте мы хотим сосредоточиться на очень больших фресках, фресках, которые ни одна человеческая команда не может собрать, но которые можно восстановить».

Причём фрески пострадали не только непосредственно в результате извержения вулкана в 79 году нашей эры. Некоторые разрушились во время бомбардировок Второй мировой войны.

[Арианна Травигли, эксперт по технологиям]:
«Мы будем использовать гиперспектральную технологию, чтобы обнаруживать следы пигментов, которые больше не видны человеческим глазом, и они, вероятно, помогут найти нужные детали, соответствующие другим деталям».

Перед началом реконструкции исследователи построят робота, способного сканировать каждый фрагмент, а также анализировать его текстуру в трёх измерениях.

Проект, как ожидается, займёт четыре года.
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