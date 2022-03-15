Учёные, возможно, открыли новый вид черепах на Галапагосских островах

Учёные, возможно, открыли новый вид черепах. Эти рептилии обитают на галапагосском острове Сан-Кристобаль. Всего их там..

Учёные, возможно, открыли новый вид черепах. Эти рептилии обитают на галапагосском острове Сан-Кристобаль. Всего их там около восьми тысяч.

[Дэнни Руэда, директор национального парка Галапагос]:

«Мы всегда считали вид гигантская черепаха Сан-Кристобаля эндемиком острова. Однако исследование ДНК показало, что живущие там рептилии не принадлежат этому виду».

Эти черепахи обитают на высокогорье на северо-востоке острова. Учёные, которые в начале прошлого века исследовали Сан-Кристобаль, не добрались до тех мест. Возможно, поэтому вид остался неизвестен науке.

А в низинах, вероятно, жили гигантские черепахи Сан-Кристобаля. Они также известны как гигантские черепахи острова Чатем. Теперь учёные предполагают, что этот вид уже исчез.

Сейчас исследователи изучают образцы ДНК вымерших черепах, останки которых хранятся в различных музеях. Так специалисты хотят определить, принадлежат ли рептилии с острова Сан-Кристобаль какому-нибудь определённому виду. Если сведений об их возможных сородичах не найдётся, то черепахам дадут собственное название.

Генетические исследования выживших галапагосских черепах начались в 1995 году. А через четыре года специалисты начали изучать образцы вымерших видов.

Галапагосские острова известны большим количеством эндемичных видов животных. На них обитает более 45 местных видов птиц, 42 вида рептилий, 15 видов млекопитающих и 79 видов рыб.

На территории архипелага создан национальный парк. Его площадь – почти 8000 квадратных километров. Острова включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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