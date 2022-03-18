Утерянный шедевр Антонио Кановы открыли заново и выставили на аукцион

Это творение итальянского скульптора Антонио Канова. Но об этом узнали лишь недавно. Теперь мраморное изваяние Марии..
Дата загрузки: 2022-03-18
Аукционный дом Christies называет скульптуру «утерянным шедевром». А самого автора считают самым ярким представителем неоклассицизма в западноевропейской культуре.
Канова ваял скульптуру лежащей Марии Магдалины три года и завершил её в 1822 году незадолго до своей смерти.
Заказал её бывший в то время премьер-министр Великобритании Роберт Дженкинсон.[Дональд Джонстон, представитель Christie’s ]:
«Это одна из последних работ Кановы. О ней заговорили только недавно. До этого в XX веке она была в частных коллекциях, но никто не знал, что её автор Канова».
Когда в конце XIX века изваяние представили на выставке «Сокровища искусства» в Манчестере, то автор ещё был известен.[Дональд Джонстон, представитель Christie’s ]:
«Её вместе с другими предметами продали одному джентльмену. Но в его доме случился пожар. К моменту следующего аукциона в 1938 году личность автора забыли. Скульптуру просто называли классическим произведением».
Сейчас скульптура выставлена в помещении Christies’ в Лондоне. Вскоре она отправится в турне в Нью-Йорк и Гонконг.
Аукцион состоится 7 июля. Оценочная стоимость работы составляет от шести до более чем десяти миллионов долларов.
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