Утерянный шедевр Антонио Кановы открыли заново и выставили на аукцион

Это творение итальянского скульптора Антонио Канова. Но об этом узнали лишь недавно. Теперь мраморное изваяние Марии..

Это творение итальянского скульптора Антонио Канова. Но об этом узнали лишь недавно. Теперь мраморное изваяние Марии Магдалины продадут на аукционе. За него планируют выручить более десяти миллионов долларов.

Аукционный дом Christies называет скульптуру «утерянным шедевром». А самого автора считают самым ярким представителем неоклассицизма в западноевропейской культуре.

Канова ваял скульптуру лежащей Марии Магдалины три года и завершил её в 1822 году незадолго до своей смерти.

Заказал её бывший в то время премьер-министр Великобритании Роберт Дженкинсон.

[Дональд Джонстон, представитель Christie’s ]:«Это одна из последних работ Кановы. О ней заговорили только недавно. До этого в XX веке она была в частных коллекциях, но никто не знал, что её автор Канова».

Когда в конце XIX века изваяние представили на выставке «Сокровища искусства» в Манчестере, то автор ещё был известен.

[Дональд Джонстон, представитель Christie’s ]:«Её вместе с другими предметами продали одному джентльмену. Но в его доме случился пожар. К моменту следующего аукциона в 1938 году личность автора забыли. Скульптуру просто называли классическим произведением».

Сейчас скульптура выставлена в помещении Christies’ в Лондоне. Вскоре она отправится в турне в Нью-Йорк и Гонконг.

Аукцион состоится 7 июля. Оценочная стоимость работы составляет от шести до более чем десяти миллионов долларов.

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