В Австралии пастор-пилот на самолёте летает к прихожанам

Крылья – вот что стало главным для пастора Дэйва из Австралии. Его приход в штате Новый..

Крылья – вот что стало главным для пастора Дэйва из Австралии. Его приход в штате Новый Южный Уэльс раскинулся на 225 тысяч квадратных километров – это больше, чем три Ирландии. По обширной территории разбросаны дома двух тысяч человек, и все ждут встречи с пастором. Поэтому лицензия пилота спасает положение.

Прошедший год пастор общался с прихожанами по телефону. Но сейчас антиковидные меры смягчают, и Дэйв снова за штурвалом.

[Дэвид Шримптон, пастор-пилот]:

«Прекрасно, что можно снова выйти на улицу, возобновить общение с детьми и взрослыми и снова стать частью их жизни. Теперь я могу навестить семьи, живущие далеко, и дать людям знать, что они не забыты, что я по-прежнему с ними».

Приближается Рождество, и пастор-пилот торопится заглянуть к фермерам, скотоводам и школьникам. Поддержка нужна всем – местные жители десятилетиями страдали от засухи, а потом проблем добавила пандемия.

[Джош Ширд, прихожанин]:

«Фермеры могли излить душу тому, кто не станет их судить. Им нужно было скинуть этот груз. Мужчины здесь в основном сильные и стойкие, но есть у них и слабая сторона. Некоторые сильно пострадали из-за засухи, а беседа с Дэйвом – это как отдушина».

А в этой сельской школе всего пятеро учеников. Для них встреча с пастором-пилотом – настоящий праздник.

[Элисон Кинг, директор школы]:

«Дети с огромным нетерпением ждут пастора Дэйва. Сегодня у них дискотека, они поставили пьесу и должны получить награды. Но последние два дня только и слышно: «Когда приедет пастор Дэйв?» Сразу понятно, как они взволнованы и как это для них важно».

Дэйв – «летающий пастор» уже 20 лет. Раньше он работал в сфере недвижимости и ухода за детьми. Был и таксистом. Но потом, по настоянию жены, посвятил себя духовной профессии.

Первая церковь, куда направили Дэйва, находилась рядом с аэропортом. Там пастор увидел объявление о курсах пилотов. Недолго думая, записался. И лицензия пилота впоследствии пришлась как нельзя кстати.

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