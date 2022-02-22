Индиец собрал 2000 редких монет, в том числе древних

Любовь к нумизматике стала настоящей страстью для индийца Гиридхара Шрипати. Он собрал уже более 2000 монет..

Любовь к нумизматике стала настоящей страстью для индийца Гиридхара Шрипати. Он собрал уже более 2000 монет – древних, старинных и современных.

[Гиридхар Шрипати, коллекционер]:

«Я собираю монеты с юных лет. Когда я учился в 9 или 10 классе, бабушка подарила мне на день рождения монету в пол-анны и серебряную монету в одну рупию».

Обе монеты были отчеканены в колониальные времена. Это вдохновило индийца увлечься не только нумизматикой, но и историей страны.

Самые старые монеты в коллекции сделаны в 200 году до нашей эры. Также мужчина собрал монеты, отчеканенные колониальными властями – британскими, голландскими и французскими. Есть монеты и времён правления Империи Великих Моголов.

Гиридхар – IT-специалист. Заработок позволяет ему покупать редкие монеты.

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