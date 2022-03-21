В Аргентине создали приложение, вдохновлённое пиксаровским мультиком «Тайна Коко» и силой джедаев из «Звёздных войн». Оно..

Зов предков: появилось приложение, в котором можно передать послание из прошлого в будущее

В Аргентине создали приложение, вдохновлённое пиксаровским мультиком «Тайна Коко» и силой джедаев из «Звёздных войн».

Оно позволяет семьям хранить цифровую память о своих предках даже после их смерти.

[Мартин Коган, создатель приложения]:

«В научной фантастике всегда звучит идея, что вся мудрость наших предков может быть с нами, что она может сопровождать нас».

Приложение называется Almayalife. Оно хранит важные воспоминания и сообщения от людей. Например, то, как они поют или как записывают поздравления на будущие дни рождения своих наследников. Можно передать и рецепт приготовления какого-то блюда.

[Мартин Коган, создатель приложения]:

«Я думаю, что всем семьям в мире стоит начать собирать семейное сокровище, которое будет передаваться из поколения в поколение. Это сокровище содержит мудрость членов семьи и уникальные для семьи вещи: от её истории до культурных особенностей, таких как песни, еда, рецепты и памятные цитаты».

Создатель приложения Мартин Коган вдохновился приключениями в стране мёртвых в мультике «Тайна Коко», а также способностью Оби-Вана Кеноби появляться в призрачной форме, чтобы консультировать Люка Скайуокера в «Звёздных войнах».

[Мартин Коган, создатель приложения]:

«Наша идея в том, чтобы люди начали снимать себя и делиться этим со своими семьями. Это одновременно и новый, и старый обычай. Новое – это использование технологий. Но в истории человечества есть тысячи примеров, когда люди передавали вещи или культуру следующим поколениям».

Приложение запустили в январе. Но пока оно не продаётся. Его тестируют.

[Лидия Рагги, пользовательница]:

«Я буду записывать такие вещи, как встреча с их отцом, мы вместе уже 62 года. Те вещи, которые они слышали от меня. Я не помню, рассказывала ли я это своим внукам. Мне нравится идея рассказывать им истории».

Приложение позволяет людям запланировать отправку видео или аудио в определённое время в будущем. Например, в день рождения или в неизвестную дату, например, в день свадьбы ребёнка.

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