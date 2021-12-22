2021 год начался со скандальных выборов президента США, по итогам которых президентом объявили демократа Джо Байдена...

От Трампа до белорусских санкций: обзор политических событий 2021 года

2021 год начался со скандальных выборов президента США, по итогам которых президентом объявили демократа Джо Байдена. При этом Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты его оппонента республиканца Дональда Трампа, который пытался доказать подтасовки в ходе голосования.

Северная Корея в течение года провела несколько испытаний баллистических ракет.

А в Мьянме произошёл государственный переворот. Военная хунта свергла демократически избранное правительство и отправила под домашний арест де-факто лидера страны Аун Сан Су Чжи.

США и ЕС ввели параллельные санкции против России в связи с отравлением Навального. Кроме того, посольство США в Москве перестало выдавать туристические и деловые визы. До этого власти России ограничили наём сотрудников в посольства «недружественных» стран.

В апреле прошёл климатический саммит, на котором страны снова взяли на себя обязательства сократить выбросы СО2.

А в мае лидеры ЕС согласовали в отношении Беларуси дополнительные санкции, включая экономические. Это стало ответом на арест оппозиционного журналиста после экстренной посадки самолёта в аэропорту Минска.

В Израиле закончилась эра Биньямина Нетаньяху. После 12 лет на посту его сменил националист Нафтали Беннет. При этом страна продолжила восстанавливать дипломатические отношения с арабскими и мусульманскими странами.

На Кубе прошли исторические массовые протесты – люди призывали к реформам. Социалистические власти выступления быстро подавили.

В августе начался миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС. Поток мигрантов продолжал расти всю осень. Особенно острая ситуация была на границе с Польшей. Европа обвинила в кризисе Беларусь. Александр Лукашенко, в свою очередь, сказал, что не имеет к этому никакого отношения.

Тем временем в Афганистане власть снова захватил «Талибан» – движение, запрещённое в России и других странах. В итоге оттуда хлынул поток беженцев.

А в Германии спустя 16 лет из большой политики ушла канцлер Ангела Меркель. Сменился и канцлер Австрии. Правда, на фоне скандала.

В ноябре остров Барбадос в Карибском море официально стал республикой, полностью разорвав связи с Великобританией.

И, наконец, грядущей Олимпиаде в Пекине объявили политический бойкот. Своих дипломатов на открытие не станут отправлять США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания. Власти КНР обвиняют в серьёзных нарушениях прав человека.

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