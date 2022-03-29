В зоопарках Австралии учат жить в гармонии с коалами

Символ Австралии и магнит для туристов. Увидеть коал в дикой природе довольно сложно, но вот в..

Символ Австралии и магнит для туристов. Увидеть коал в дикой природе довольно сложно, но вот в неволе – пожалуйста. В австралийских зоопарках для этих сумчатых создают условия, приближенные к естественным.

Но брать на руки животных и фотографироваться с ними нельзя. Здесь человек – только наблюдатель. Сотрудники зоопарков объясняют гостям, что коалы – хрупкая часть местной экосистемы. За последние три года их стало меньше на треть. Серьёзным бедствием стали пожары 2019-2020 годов.

В прошлом месяце правительство Австралии включило коал, обитающих в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Австралийской столичной территории, в список исчезающих видов.

Обо всём этом рассказывают гостям зоопарка «Таронга» в Сиднее.

[Ник Бойл, директор Общества охраны природы]:

«До пандемии к нам каждый год приходили более двух миллионов посетителей. И у нас есть не только возможность, но и обязательство рассказать им о коалах, их проблемах и объяснить, чем можно помочь животным в дикой природе».

В заповеднике Порт-Стефенс в Новом Южном Уэльсе выполняют такую же миссию. Здесь нельзя фотографировать со вспышкой и шуметь. Также нельзя прикасаться к коалам.

[гостья заповедника]:

«Очень хорошо, что мы не берём их на руки. Им лучше на дереве. Просто мы раньше не понимали, что коалы боятся шума и людей».

В заповеднике можно остаться до утра и понаблюдать за ночной жизнью коал. Их здесь, кстати, немного. Сюда попадают больные и раненые животные. После лечения коал выпускают на волю. Навсегда остаются немногие.

[гостья заповедника]:

«Видно, что здесь искренне заботятся о коалах. И приятно узнать, что коал стараются вернуть в дикую природу».

Гостям зоопарков и заповедникам объясняют, как создавать безопасную среду для коал, которые могут приблизиться к человеческому жилью. Например, нужно водить собак на поводке, закрывать бассейны и строить заборы, о которые коалы не поранятся.

Также специалисты рассказывают, как себя вести при встрече с коалой в дикой природе и что делать, если животному нужна помощь.

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