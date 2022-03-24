16-летний пилот отправился в кругосветный полет в одиночку

16-летний Мэк Разерфорд в одиночку отправляется в кругосветное путешествие с аэродрома в Болгарии. Юный пилот решил пойти по стопам своей сестры Зары и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Если у него всё получится, то он станет самым молодым пилотом-мужчиной, который облетит земной шар в одиночку. Сейчас титул принадлежит британцу Трэвису Ладлоу. Он установил рекорд в 18 лет.

Кругосветный полёт 19-летний Зары Разерфорд длился пять месяцев – с августа прошлого года по январь. Она стала самой молодой женщиной, облетевшей земной шар в одиночку. Также она первый человек, который совершил кругосветку на сверхлёгком самолёте.

[Мэк Разерфорд, пилот]:

«Когда моя сестра облетела весь мир, я понял, что хочу начать свою карьеру с кругосветки. В каком-то смысле сестра меня вдохновила».

Как и его сестра, Мэк отправляется в путешествие на моноплане Shark. Этот сверхлёгкий самолёт развивает скорость в 330 километров в час. Он рассчитан на двух человек, но здесь вместо кресла пассажира установлен дополнительный топливный бак.

Пилот пролетит над 52 странами и пятью континентами и дважды пересечёт экватор. Первая остановка будет в Италии. Оттуда он полетит на юг в Африку, затем на север в Индию, Китай, Южную Корею и Японию. После отправится на Аляску и продолжит путь вдоль западного побережья США до Мексики. Затем он направится на север вдоль Восточного побережья в Канаду, пересечёт Атлантику, остановится в Исландии, Великобритании и завершит путешествие в Софии. В зависимости от погодных условий на это уйдёт от трёх до пяти месяцев.

[Мэк Разерфорд, пилот]:

«Я хочу показать, что не обязательно быть старше 18 лет, чтобы достичь чего-то невероятного. Это можно сделать и раньше, не обязательно ждать».

У Мэка два гражданства – бельгийское и британское. Он налетал уже сотни часов со своим отцом-пилотом. Его мама – также пилот. Мэк получил лицензию в 2020 году в возрасте 15 лет и в то время стал самым молодым пилотом в мире.

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