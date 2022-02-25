Наследие пандемии: израильская фирма превращает пассажирские самолёты в грузовые

В этом ангаре в центре Израиля списанные пассажирские самолёты превращают в грузовые. Таково наследие пандемии. Из-за..
Дата загрузки: 2022-02-25
Таково наследие пандемии.
Из-за растущих расходов и инфляции в гражданской авиации наблюдается спад. Зато растёт электронная коммерция.
Повсюду товары заказывают онлайн. Поэтому этот самолёт скоро будет работать для доставки товаров такими гигантами, как Amazon и DHL.
Ещё одна причина в том, что растут цены на авиаперевозки. Как оказалось, переделать самолёт в пять раз дешевле, чем купить новый.
Теперь эта компания переделывает по 25 самолётов в год. Заказы у неё расписаны на четыре года вперёд.
[Шмуэль Кузи, исполнительный вице-президент компании]:
«Мы понимаем, что COVID-19 останется с нами. Люди готовы переключаться на электронную коммерцию очень быстро».
До пандемии половина всех мировых грузовых авиаперевозок приходилась на пассажирские самолеты. Но затем 80% рейсов отменили. Цены на морские перевозки взлетели до небес.
Сегодня компания переделывает Боинги разных моделей Трансформация включает в себя гораздо больше, чем просто удаление сидений и установку новых дверей.
В следующем году фирма планирует стать первой в мире, которая переоборудует ещё более крупный Боинг-777. Для этого нужно найти ангар нужного размера.
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