Австралия закупит дроны, чтобы летать над пингвинами

Полёты над пингвинами и ледниками Антарктиды в ближайшие десять лет будет обеспечивать Австралия. Она направит на..

Полёты над пингвинами и ледниками Антарктиды в ближайшие десять лет будет обеспечивать Австралия. Она направит на континент дроны и вертолёты.

Как сообщил премьер-министр Скотт Моррисон, на программу слежения выделят более полумиллиарда долларов.

По его словам, летательные аппараты станут «глазами», которые позволят следить за таянием ледников и изменением климата, а также контролировать вопросы безопасности.

На такой шаг Канберра пошла в связи с тем, что Китай начал делать шаги для наращивания своего присутствия на белом континенте.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Мы должны защититься от угроз в Антарктиде. Вот какова цель. И мы будем устранять угрозы путём научных исследований, построения нашего понимания, внедрения картографических возможностей».

На дронах и вертолётах установят датчики и камеры. Они будут передавать информацию в режиме реального времени. Дальность полёта вертолётов составит почти 500 километров.

Австралия претендует примерно на 40% территории Антарктиды. Под её управлением находится четыре исследовательских станции.

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