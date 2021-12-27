Омикрон нарушил планы американцев

Вариант коронавируса омикрон нарушил рождественские планы тысяч американцев. Авиакомпании уже несколько дней отменяют сотни рейсов, поскольку..
Дата загрузки: 2021-12-27
Так, только в воскресенье отменили более 720 внутренних и международных рейсов, в субботу – около 1000. Более 1400 рейсов отложили.
Рождество – самый горячий период для путешествий. Но в этом году оно совпало с быстрым распространением нового штамма. В некоторых штатах заболеваемость очень выросла.
Впервые омикрон выявили в ноябре. Теперь на него приходится около 75% всех новых случаев в США. В некоторых регионах число доходит до 90%. При этом за последнюю неделю новых случаев коронавируса стало в среднем на 45% больше. Это почти 180 тысяч в день.
Исследования показывают, что новый штамм, хоть и более заразный, но реже приводит к тяжёлым формам заболевания. Впрочем, врачи призывают проявлять осторожность, поскольку вирус по-прежнему опасен.
Некоторые эксперты призывают власти не вводить дополнительных ограничений в связи с новым штаммом. Этот индийский врач работает в больнице в Нью-Дели, где лечат исключительно пациентов с ковид.
[Суреш Кумар, врач]:
«90% пациентов с омикрон – бессимптомные и восстанавливаются без лекарств и лечения. У некоторых были симптомы, например, высокая температура, боль в горле, ломота, диарея. Но никому не потребовались кислород или антивирусный препарат Remdesivir».
Впервые новый штамм выявили на юге Африки. Сейчас он быстро распространяется и, как считают эксперты, скоро станет преобладающим в большинстве стран.
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