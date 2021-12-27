Омикрон нарушил планы американцев

Вариант коронавируса омикрон нарушил рождественские планы тысяч американцев. Авиакомпании уже несколько дней отменяют сотни рейсов, поскольку..

Вариант коронавируса омикрон нарушил рождественские планы тысяч американцев. Авиакомпании уже несколько дней отменяют сотни рейсов, поскольку среди членов экипажа выявляют много заболевших. Других помещают на карантин.

Так, только в воскресенье отменили более 720 внутренних и международных рейсов, в субботу – около 1000. Более 1400 рейсов отложили.

Рождество – самый горячий период для путешествий. Но в этом году оно совпало с быстрым распространением нового штамма. В некоторых штатах заболеваемость очень выросла.

Впервые омикрон выявили в ноябре. Теперь на него приходится около 75% всех новых случаев в США. В некоторых регионах число доходит до 90%. При этом за последнюю неделю новых случаев коронавируса стало в среднем на 45% больше. Это почти 180 тысяч в день.

Исследования показывают, что новый штамм, хоть и более заразный, но реже приводит к тяжёлым формам заболевания. Впрочем, врачи призывают проявлять осторожность, поскольку вирус по-прежнему опасен.

Некоторые эксперты призывают власти не вводить дополнительных ограничений в связи с новым штаммом. Этот индийский врач работает в больнице в Нью-Дели, где лечат исключительно пациентов с ковид.

[Суреш Кумар, врач]:

«90% пациентов с омикрон – бессимптомные и восстанавливаются без лекарств и лечения. У некоторых были симптомы, например, высокая температура, боль в горле, ломота, диарея. Но никому не потребовались кислород или антивирусный препарат Remdesivir».

Впервые новый штамм выявили на юге Африки. Сейчас он быстро распространяется и, как считают эксперты, скоро станет преобладающим в большинстве стран.

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