Иран отпустил двух британцев в обмен на долг Лондона

Британско-иранская работница гуманитарной организации Назанин Захари-Рэдклифф возвращается домой. Иран отпустил её вместе с её коллегой британско-иранского..
Дата загрузки: 2022-03-17
Правительство Великобритании заявило, что третьего гражданина с двойным гражданством Морада Тахбаза отпустили из тюрьмы в Иране на побывку.
Всё это – результат переговоров между Тегераном и Лондоном о давнем долге в размере 520 миллионов долларов. По словам властей Ирана, именно столько Великобритания должна стране.
Министр иностранных дел Лиз Трасс сказала, что Великобритания ищет способы выплатить долг, связанный с продажей танков бывшему шаху.
[Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании]:
«Это было ужасным испытанием для Назанин, Ануше, Морада и их семей, которые сильно пострадали. И я уверена, что все в Великобритании рады их освобождению».
Захари-Рэдклифф арестовали в Тегеране в апреле 2016 года. Позже её осудили по обвинениям в заговоре с целью свержения духовенства Ирана.
Ранее она работала менеджером в благотворительной организации. Причём находилась в Иране с частным визитом, а не по работе.
Она и её семья все обвинения отрицали. Её муж много лет боролся за её освобождение.
[Ричард Рэдклифф, муж Назанин Захари-Рэдклифф]:
«Я полагаю, мы можем перестать быть моментом в истории и снова станем нормальной семьёй».
Ануше Ашури обвинили в том, что он якобы шпионил в пользу Израиля.
Короткая ссылка на эту страницу: