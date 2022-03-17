Британско-иранская работница гуманитарной организации Назанин Захари-Рэдклифф возвращается домой. Иран отпустил её вместе с её коллегой британско-иранского..

Иран отпустил двух британцев в обмен на долг Лондона

Британско-иранская работница гуманитарной организации Назанин Захари-Рэдклифф возвращается домой. Иран отпустил её вместе с её коллегой британско-иранского происхождения Ануше Ашури. До этого они годы провели в заключении.

Правительство Великобритании заявило, что третьего гражданина с двойным гражданством Морада Тахбаза отпустили из тюрьмы в Иране на побывку.

Всё это – результат переговоров между Тегераном и Лондоном о давнем долге в размере 520 миллионов долларов. По словам властей Ирана, именно столько Великобритания должна стране.

Министр иностранных дел Лиз Трасс сказала, что Великобритания ищет способы выплатить долг, связанный с продажей танков бывшему шаху.

[Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании]:

«Это было ужасным испытанием для Назанин, Ануше, Морада и их семей, которые сильно пострадали. И я уверена, что все в Великобритании рады их освобождению».

Захари-Рэдклифф арестовали в Тегеране в апреле 2016 года. Позже её осудили по обвинениям в заговоре с целью свержения духовенства Ирана.

Ранее она работала менеджером в благотворительной организации. Причём находилась в Иране с частным визитом, а не по работе.

Она и её семья все обвинения отрицали. Её муж много лет боролся за её освобождение.

[Ричард Рэдклифф, муж Назанин Захари-Рэдклифф]:

«Я полагаю, мы можем перестать быть моментом в истории и снова станем нормальной семьёй».

Ануше Ашури обвинили в том, что он якобы шпионил в пользу Израиля.

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